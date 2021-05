Coinbase tombe d’excitation: une nouvelle crypto-monnaie est sur le point d’être répertoriée

Le principal échange de crypto-monnaie américain Coinbase a récemment révélé que son 2021 était spectaculaire. La bourse a atteint un nouveau record en termes de revenus, atteignant 1,8 milliard de dollars au premier trimestre. C’est environ 585 millions de dollars de plus que ce qu’il a gagné au quatrième trimestre de 2020 et 191 millions de dollars de plus que ce qu’il a gagné au premier trimestre de 2020.

Coinbase Global, Inc. a annoncé aujourd’hui la publication de sa lettre aux actionnaires du premier trimestre 2021. La lettre, y compris les résultats financiers de la société, peut être consultée sur le site Web des relations avec les investisseurs à l’adresse https://t.co/h2LGcznWvK – Coinbase News (@CoinbaseNews) 13 mai 2021

Bien sûr, l’intérêt croissant pour les crypto-monnaies a eu un impact énorme, en particulier en 2021. La plate-forme compte désormais environ 56 millions d’utilisateurs et son nombre de transactions est monté en flèche à 6,1 millions par mois. Et bien sûr, il a organisé une introduction en bourse qui a accru la notoriété de la marque et la confiance en elle.

Grande annonce de Coinbase à propos de DOGE

Mais, en plus de simplement révéler les chiffres, Coinbase a également annoncé une nouvelle décision qu’il avait prise, à savoir inclure Dogecoin DOGE / USD. L’annonce fait partie du même rapport et n’ajoute pas à l’image que Coinbase avait l’intention de construire.

Dans le passé, l’échange était très strict sur les projets qu’il répertorie, exigeant qu’ils soient extrêmement sérieux, avec des fondamentaux solides, des cas d’utilisation appropriés et un objectif en tête. Dogecoin est l’exact opposé de tout ce que Coinbase veut dans ses crypto-monnaies. Mais, avec tout le battage médiatique autour de la pièce, le soutien d’Elon Musk, le fait qu’il s’agisse de l’actif le plus performant de l’année, et plus encore, même Coinbase semble avoir décidé de se plier au battage médiatique et de lister DOGE.

Il semblerait que même si Coinbase n’aime pas les projets incertains, il n’aime pas encore plus rater des opportunités. DOGE est susceptible de voir encore plus de trafic et de battage médiatique, étant donné qu’Elon Musk a récemment révélé que Tesla cesserait d’accepter le paiement BTC, blâmant les problèmes environnementaux liés à l’exploitation minière BTC. Étant donné que les émissions de carbone de DOGE sont nettement plus faibles, DOGE est susceptible de devenir la prochaine devise de référence de Tesla.