Coinbase va acheter 500 millions de dollars de crypto-monnaies et investir 10% des bénéfices, déclare le PDG Crypto new media

La plus grande bourse d’actifs numériques des États-Unis étendra ses avoirs en crypto-monnaie au bilan avec une allocation de 500 millions de dollars, a déclaré le PDG de la société, Brian Armstrong. En outre, il a promis que l’entreprise investira 10% de ses bénéfices à l’avenir.

Coinbase va mettre plus de crypto au bilan

Brian Armstrong, le directeur de l’exploitation de Coinbase, s’est adressé à Twitter pour indiquer que la société avait reçu l’approbation du conseil d’administration pour acheter plus de 500 millions de dollars de crypto-monnaies. Ainsi, l’échange étendra ses avoirs existants, mais il n’a pas révélé quels actifs numériques Coinbase détient actuellement ou envisage d’acheter.

De plus, la plus grande plateforme de trading basée aux États-Unis investira désormais 10% de tous les bénéfices dans les crypto-monnaies. Armstrong s’attend à ce que ce pourcentage “continue de croître au fil du temps à mesure que la crypto-économie mûrit”.

Nous avons récemment reçu l’approbation du conseil d’administration pour acheter plus de 500 millions de dollars de crypto sur notre bilan afin d’ajouter à nos avoirs existants. Et nous investirons 10% de tous les bénéfices à l’avenir dans la cryptographie. Je m’attends à ce que ce pourcentage continue d’augmenter au fil du temps à mesure que la crypto-économie mûrit. – Brian Armstrong (@brian_armstrong) 19 août 2021

L’allocation de 10% provenant des bénéfices pourrait être assez importante en termes d’USD, du moins selon l’histoire récente. La société a annoncé au deuxième trimestre 2021 des résultats records, dépassant de loin les chiffres du premier trimestre, avec un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 4 900 % par rapport à la même période en 2020.

Par conséquent, un investissement de 10% dans la crypto signifierait environ 160 millions de dollars par trimestre, même si les projections d’Armstrong selon lesquelles l’industrie continuera de croître ne se matérialisent pas.

L’exécutif a également exprimé l’espoir qu’un jour l’échange sera en mesure de « exploiter davantage nos activités en cryptographie », car aujourd’hui, c’est « encore un mélange ».

Coinbase se rend au Japon

Juste un jour avant l’annonce d’Armstrong, la société a présenté ses plans d’expansion. Le communiqué indique que l’échange, avec près de 70 millions d’utilisateurs actifs, opérant dans plus de 100 pays, a été lancé au Japon – ou, comme il l’a décrit – « l’un des premiers pays à adopter la crypto et l’un des plus grands marchés de crypto trading. volumes dans le monde.

Pour ce faire, Coinbase s’est associé à une banque locale de premier plan – Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Ainsi, les clients japonais pourront accéder à la plate-forme de négociation via la plateforme de dépôt rapide MUFG.

La bourse américaine publiera d’abord les produits de vente au détail, y compris les cinq principaux actifs par volume de transactions, et ajoutera bientôt d’autres produits. Les plans futurs incluent également l’introduction de versions localisées d’autres services, tels que le trading avancé et Coinbase pour les institutions.

