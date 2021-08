Coinbase va acheter 500 millions de dollars en crypto et investir 10% de tous les bénéfices futurs dans des actifs numériques

in

Le PDG Brian Armstrong s’attend à ce que le pourcentage des revenus consacrés à la cryptographie augmente avec le temps.

Coinbase, la première bourse américaine en termes de volume de transactions, a révélé son intention d’ajouter 500 millions de dollars de crypto-monnaies à son bilan.

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, anunció que la junta de la compañía había aprobado la ola de gastos en criptomonedas en un tweet del 20 de agosto, y agregó que Coinbase también planea invertir el 10% de todas las ganancias generadas en activos digitales en le futur.

Armstrong a également indiqué que la société prévoyait d’augmenter le pourcentage des bénéfices qu’elle alloue aux achats de crypto-monnaie au fil du temps.

Nous avons récemment reçu l’approbation du conseil d’administration pour acheter plus de 500 millions de dollars de crypto sur notre bilan afin d’ajouter à nos avoirs existants. Et nous investirons 10% de tous les bénéfices à l’avenir dans les crypto-monnaies. Je m’attends à ce que ce pourcentage continue de croître au fil du temps à mesure que l’économie cryptographique mûrit. – Brian Armstrong (@brian_armstrong) 19 août 2021

Un article de blog publié par Coinbase le même jour annonce que cette décision fera de la bourse la première société cotée en bourse à détenir des jetons Ether, DeFi et des actifs de preuve de participation dans son bilan.

L’annonce souligne l’engagement de Coinbase à réaliser des investissements à long terme dans le secteur de la crypto-monnaie, en déclarant :

« Nos investissements seront mis en œuvre de manière continue sur une période de plusieurs années en utilisant une stratégie de moyenne des coûts en dollars. Nous sommes des investisseurs à long terme et ne vendrons que dans certaines circonstances, comme le retrait d’un actif de notre plateforme. »

La publication ajoute que les investissements futurs peuvent être informés par les avoirs de ses clients, suggérant que Coinbase peut ajouter un actif à son bilan dans le cas où les utilisateurs effectuent des dépôts de garde importants d’une crypto-monnaie donnée.

Coinbase effectuera ses opérations sur des plateformes tierces ou via son bureau de négociation OTC pour éviter de créer des conflits d’intérêts avec ses clients.

Selon Crypto Treasuries, Coinbase est actuellement la huitième plus grande entreprise publique en termes de détention de Bitcoin dans son bilan et la plus grande bourse de crypto-monnaie en valeur de BTC dans sa trésorerie.

La nouvelle de nouvelles dépenses en crypto survient juste un jour après que Coinbase a terminé son lancement au Japon en partenariat avec Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Coinbase aura également accès à la clientèle de Mitsubishi de quelque 40 millions de clients dans le cadre de son accord, selon l’annonce.

Le même jour, Coinbase a également annoncé avoir amassé un trésor de guerre de 4 milliards de dollars en espèces pour se préparer aux dépenses réglementaires et au prochain hiver cryptographique.