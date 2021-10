Coinbase va lancer sa propre plateforme de trading d’objets de collection numériques, Coinbase NFT

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Coinbase NFT viendrait concurrencer des bourses telles que FTX et Binance dans le secteur des objets de collection numériques. Pour le moment, on ne connaît pas la date à laquelle le lancement officiel aura lieu.

***

La bourse internationale réputée basée aux États-Unis, Coinbase, a annoncé qu’elle lancera bientôt sa nouvelle plate-forme de négociation d’objets de collection numériques (NFT).

Cela a été annoncé par l’équipe Coinbase à travers une déclaration publiée sur son blog officiel, où ils rapportent que le lancement de cette nouvelle plate-forme vise à étendre l’utilisation des crypto-monnaies et leurs cas d’utilisation parmi une plus grande variété d’utilisateurs, en impliquant en particulier les artistes et ceux intéressés par ce type de créations numériques, ouvrant la porte à l’un des secteurs qui a généré le plus d’impact ces derniers mois.

À cet égard, la déclaration se lit comme suit :

«Aujourd’hui, nous avons annoncé Coinbase NFT, une place de marché P2P qui rendra la frappe, l’achat, l’affichage et la découverte de NFT plus faciles que jamais. Tout comme Coinbase a aidé des millions de personnes à accéder à Bitcoin pour la première fois de manière simple et fiable, nous voulons faire de même avec les NFT. »

À propos de Coinbase NFT

En relation avec ce service, l’intention de l’équipe Coinbase est de rendre possible l’accès aux NFT de manière simple et facile, visant également la création d’une communauté de créateurs d’art numérique et d’une importante base d’utilisateurs intéressés par le secteur.

Pour faciliter l’expérience, Coinbase a indiqué que cette nouvelle plateforme cherchera à rendre le processus le moins complexe possible, justement pour qu’il ne représente pas une barrière pour toutes les parties intéressées. Pour ce faire, il utilise une conception intuitive, garantissant à tout moment que le contrôle créatif des NFT appartient aux créateurs, jusqu’au moment où les actifs numériques sont effectivement commercialisés, tous visibles à travers la Blockchain.

Pour le moment, la plate-forme ne prend en charge que les NFT qui fonctionnent sur le réseau Ethereum, sous les normes ERC-721 et ERC-1155, mais qui à l’avenir intégreront des objets de collection d’autres Blockchains, précisément pour élargir le spectre commercial et ouvrir le porte à des marchés d’exploitation sur d’autres réseaux.

Un accent plus social

Développant davantage l’idée de sens communautaire, l’équipe de Coinbase a précisé qu’en plus d’assurer la sécurité, elle essaiera également de favoriser les liens entre les créateurs d’art et tous leurs fans.

Pour cela, les créateurs géreront un profil dans lequel sont affichés tous les NFT commercialisés par eux, avec lequel les collectionneurs et les fans pourront voir la galerie du travail des artistes, et ainsi donner une plus grande visibilité à la fois aux œuvres et à leur trajectoire .de la personne en charge.

Entrer dans l’espace NFT

Cela semble être une nouvelle étape pour l’équipe Coinbase au-delà des NFT, précisément parce que la plate-forme aura une approche plus ciblée sur les interactions potentielles entre artistes et collectionneurs.

Mais un autre aspect notable est que l’annonce introduit formellement Coinbase dans ce nouveau secteur, dans lequel des bourses telles que FTX et Binance ont déjà fait de la place, cherchant précisément à rattraper des plateformes réputées du secteur telles qu’OpenSea, cette dernière apparaissant comme le marché. avec le plus gros volume d’opérations commerciales pour ce type d’actifs.

Pour le moment, aucune date exacte pour le lancement de cette nouvelle plate-forme n’était indiquée, mais Coinbase a ouvert une liste d’attente pour tous ceux qui souhaitent y accéder rapidement.

Lecture recommandée

Source : Forbes, Blog Coinbase

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash