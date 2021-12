Coinbase Wallet lance la prise en charge de NFT

La plate-forme de négociation de devises numériques cotée au Nasdaq, Coinbase Global Inc, a étendu la prise en charge de son portefeuille auto-gardien pour inclure des jetons non fongibles (NFT).

Comme l’a révélé le géant de l’échange de crypto, la prise en charge de NFT permettra aux utilisateurs de stocker et de contrôler leurs actifs ERC-721 NFT, une décision censée augmenter l’adoption du portefeuille de navigateur de l’échange.

Coinbase est l’une des plateformes de trading les plus emblématiques qui fonctionne comme une plateforme centralisée qui conserve la garde des clés de ses utilisateurs. Cependant, l’évolution de l’industrie de la crypto-monnaie, que représente Coinbase, a vu l’émergence de plates-formes décentralisées qui rendent le contrôle de leurs propres actifs aux utilisateurs. Ce contrôle est activé par un type particulier de portefeuille, dont Coinbase dispose désormais de deux versions d’une application et d’une extension de navigateur.

La prise en charge NFT via le portefeuille du navigateur Coinbase permettra aux utilisateurs de visualiser la collection NFT associée à leurs adresses. Coinbase a déclaré que le portefeuille de l’extension n’aura pas de prise en charge immédiate pour afficher la galerie NFT. Cependant, la société pourrait implémenter la fonctionnalité sous peu.

Bien que Coinbase n’ait pas divulgué la date exacte à laquelle la fonctionnalité sera accessible à tous les utilisateurs, l’échange a affirmé que ses clients devront disposer de la dernière version de l’extension de navigateur pour accéder à la fonctionnalité.

La correction des prix en cours dans l’écosystème de la monnaie numérique a largement atténué l’enthousiasme entourant les NFT et les innovations naissantes de Web3.0. Malgré cette baisse des prix, l’émergence et la croissance des ventes de NFT ont été une tendance déterminante cette année, avec des ventes totales estimées à plus de 17,7 milliards de dollars avant la fin de l’année.

Pour accompagner cette croissance, des acteurs clés de l’industrie de la crypto-monnaie, notamment FTX, Binance et Coinbase, ont amené la concurrence directement aux innovateurs du marché NFT comme OpenSea. La prise en charge de NFT dans le portefeuille d’extension de navigateur est un pas en avant dans la lutte pour la domination de Coinbase.

Source de l’image : Shutterstock