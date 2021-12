Coinbase Wallet va lancer NFT dans son extension de navigateur

Coinbase continue de diversifier ses offres avec des nouvelles de nouvelles offres de produits. Dans l’annonce récente, Coinbase a annoncé qu’elle mettait à jour son portefeuille d’auto-garde pour inclure la prise en charge des jetons non fongibles (NFT).

La mise à jour du portefeuille sera effectuée sur l’extension du portefeuille Coinbase, ce qui pourrait favoriser l’adoption de cette plate-forme.

Portefeuille Coinbase pour prendre en charge NFT

Dans une annonce publiée mardi, Coinbase Wallet a indiqué qu’il mettrait bientôt en œuvre la prise en charge de NFT. Cela augmentera la capacité d’un utilisateur à afficher ses collections NFT. En outre, les utilisateurs accéderont également aux principaux marchés NFT tels que OpenSea.

La fonctionnalité n’a pas encore été implémentée sur la plate-forme et Coinbase n’a pas mentionné la date exacte à laquelle cela se produirait. Cependant, l’échange a noté que les utilisateurs qui souhaitent utiliser la fonctionnalité doivent utiliser la dernière version de l’extension de portefeuille.

Coinbase Wallet contient une fonction d’intégration DEX qui permet aux utilisateurs de convertir leurs avoirs directement à partir de divers échanges décentralisés. En outre, la société a indiqué qu’elle introduirait une nouvelle extension de navigateur de portefeuille pour permettre aux utilisateurs d’accéder à divers actifs numériques sur les principales plates-formes DEX.

Coinbase se développe dans le secteur du NFT

En 2022, Coinbase a beaucoup prévu d’étendre ses offres dans le secteur des actifs numériques. L’échange prévoit d’étendre sa prise en charge de NFT et de lancer une fonctionnalité DEX spéciale plus accessible et abordable.

Le secteur des TVN a connu une forte croissance cette année, mais l’enthousiasme s’est refroidi ces derniers mois. Août a été le mois de pointe pour le secteur NFT, avec des ventes dépassant 1,6 milliard de dollars. À la fin de l’année, le secteur du NFT devrait afficher un chiffre d’affaires d’environ 17,7 milliards de dollars d’ici 2021.

Coinbase a récemment révélé une liste d’attente pour sa place de marché NFT, qui a depuis attiré l’attention de millions d’utilisateurs sur le marché. Coinbase est actuellement la deuxième plus grande plate-forme d’échange de crypto-monnaie au monde en termes de volumes de transactions, selon CoinMarketCap.

La plus grande bourse en termes de volume de transactions, Binance, gère déjà un marché NFT. En octobre, la plateforme a annoncé la prise en charge des retraits multi-chaînes et des dépôts NFT. Les efforts NFT de Binance ont amené la bourse à générer une nouvelle source de revenus en plus des frais de trading.

Le post Coinbase Wallet pour lancer NFT dans son extension de navigateur est apparu en premier sur Invezz.