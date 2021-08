Coincé a la maison? Transformez votre encombrement en espèces avec une expédition sans contact facile sur eBay FR

in

Vous prévoyez de vous désencombrer ? Ne jetez pas vos vieux trucs, vendez-les plutôt sur eBay ! Et s’il vous arrive d’être bloqué et préoccupé par la façon dont vous allez tout expédier à vos acheteurs potentiels, ne vous inquiétez pas.

eBay Australia a éliminé la difficulté de cette équation en s’associant à la compagnie maritime Sendle, ce qui permet aux vendeurs d’expédier leurs colis non seulement facilement mais également en toute sécurité.

Grâce à ce partenariat, vous n’aurez pas besoin d’une imprimante pour récupérer toutes les informations d’expédition sur le colis grâce à ce partenariat.

Comme alternative à la poste australienne ou aux options de messagerie coûteuses, eBay a intégré Sendle en tant qu’option d’expédition directe sur site, offrant un accès rapide au ramassage et à la livraison porte-à-porte sans contact sans frais cachés – une solution beaucoup plus pratique et option sûre par rapport à la file d’attente à votre bureau de poste local.

(Crédit image : Shutterstock)

C’est aussi simple que “vendre, emballer, envoyer”

Avec l’intégration directe d’eBay, l’expédition d’articles avec Sendle est facile.

Il vous suffit de créer un compte Sendle, puis de le choisir comme expéditeur préféré dans eBay Seller Hub. En choisissant d’expédier via Sendle, vous pourrez également réserver un ramassage gratuit par coursier à un moment qui vous convient, ou bien, vous pouvez déposer le colis dans l’un des 600 points de collecte répartis dans tout le pays.

Les frais d’expédition sont également abordables, avec des tarifs commençant aussi bas que 6,20 $ AU pour les livraisons dans la même ville, tandis que les tarifs d’expédition nationaux commencent à seulement 7,65 $ AU. De plus, Sendle inclut une assurance de transit par défaut, de sorte que votre colis est automatiquement couvert jusqu’à la valeur de 300 AU$ sans frais supplémentaires. Et comme tous les colis Sendle sont livrés en main propre par coursier, vous serez en mesure de suivre la livraison de votre colis de porte à porte, avec les informations d’expédition téléchargées automatiquement sur votre compte Sendle.

Sendle est également une entreprise neutre en carbone, compensant son empreinte carbone en investissant dans des projets qui réduisent les émissions. Ainsi, vous pouvez envoyer vos articles en sachant que vous faites votre part pour l’environnement, sans avoir à faire la queue ou à dépenser beaucoup d’argent pour l’expédition.

En savoir plus sur l’expédition avec Sendle dans le Seller Center d’eBay.

(Crédit image : Shutterstock)

Pas d’imprimante ? aucun problème

La plupart des compagnies maritimes insistent pour que vous imprimiez une étiquette d’expédition pour votre colis, car elle contient généralement un code-barres qui aide l’entreprise à suivre les livraisons. Cependant, Sendle n’a pas besoin que vous fassiez une telle impression.

Vous pouvez simplement écrire à la main les informations de l’acheteur sur votre colis directement ou sur une feuille de papier que vous pouvez coller sur votre boîte. Assurez-vous simplement d’ajouter le numéro de suivi à sept chiffres.

Rendez-vous simplement sur la page d’informations sur les frais de port d’eBay pour voir à quel point il est facile de vendre une partie de ce fouillis qui traîne et de gagner de l’argent de poche supplémentaire en plus. Alors rendez-vous sur eBay et commencez à vendre dès aujourd’hui !