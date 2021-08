Coincé ensemble – CINEMABLEND

in

Alors que beaucoup fuient Paris, sept familles sont confinées ensemble. Un patron de café qui réutilise son alcool de poire comme gel hydroalcoolique, un coach sportif geek Zoom qui ne fait que grossir, sa fiancée, une chanteuse enceinte de sept mois et qui ne veut pas aller seule à l’hôpital, un self-made man qui veut désespérément être aussi intelligent que son fils de 8 ans, etc. Sept familles d’un même immeuble, qui ne se connaissent pas vraiment, se rapprochent, se prennent à la gorge et se réconcilient au fil des mois.