Coincheck voit son chiffre d’affaires multiplié par 5; Les membres de l’Assemblée japonaise recherchent une zone cryptographique “ exempte d’impôt ” à Tokyo

Légal & Réglementation

Coincheck annonce une augmentation de ses revenus de 5x, les membres de l’Assemblée du Japon appellent à faire de Tokyo une zone de cryptographie spéciale “ exempte d’impôt ”

Au cours de la période d’octobre et de mars, Monex Group a acquis un échange cryptographique piraté en janvier 2018, qui a attiré 210000 utilisateurs. Pendant ce temps, les membres du parti au pouvoir veulent transformer la ville en un crypto «centre commercial».

Le Japon vise maintenant à stimuler son industrie de la crypto-monnaie avec un membre du parti au pouvoir de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo souhaitant transformer la capitale en un «centre commercial» pour les cryptos. Et pour cela, ils préconisent une taxe de 0% sur le trading de crypto-monnaie.

Le membre de l’Assemblée Yuu Ito a parlé de renforcer le secteur financier de la ville en augmentant son implication dans l’industrie des actifs numériques.

“Selon nos recherches, le nombre d’institutions financières rassemblées dans la ville est la clé de notre succès ou de notre échec”, a déclaré Ito, “malheureusement, Tokyo est à la traîne à cet égard.”

Nobuko Irie, membre de l’Assemblée métropolitaine de Tokyo, est du même avis qu’elle l’a dit:

«Le pays imprime des obligations de financement du déficit à la suite de la couronne. Même à Tokyo, nous devons créer de nouvelles ressources financières en définissant une technologie qui peut générer de la richesse comme la blockchain comme stratégie de croissance.

Tout en louant l’adoption croissante du bitcoin, elle a exprimé des inquiétudes sur la façon dont les politiciens géraient la situation et a exhorté les actions nécessaires pour faire de Tokyo un centre de trading crypto.

«Les politiciens devraient maintenant s’attaquer aux problèmes de politique monétaire et de fiscalité autour du bitcoin. Si vous le faites dans le pays, vous perdrez le sens de la vitesse, alors créez une zone spéciale à Tokyo pour l’utiliser en franchise d’impôt dans la ville. Je pense que c’est le rôle des politiciens d’identifier les problèmes et de les résoudre systématiquement pendant la course.

La monnaie virtuelle et la blockchain peuvent également être utilisées pour redresser son économie, a déclaré Irie.

Les gains sur les crypto-monnaies sont imposés comme des gains en capital, mais le Bitcoin «est à l’origine une monnaie, par conséquent, il n’est pas facile à utiliser à moins que la fiscalité ne soit fixée à 0%», a déclaré Ito.

Avancer

Le Japon a connu une croissance de l’adoption de la cryptographie jusqu’à ce que l’échange de crypto Coincheck soit piraté en janvier 2018, qui a été acquis par le courtier en ligne Monex Group. Entravant la croissance de la frénésie cryptographique dans le pays, les gens espèrent maintenant passer à l’étape suivante après avoir subi une période d’examen et de renouvellement.

Les revenus de Coincheck ont ​​en fait été multipliés par cinq pour atteindre 20,8 milliards de yens (plus de 191 millions de dollars) au cours de l’exercice 2020 par rapport à l’année précédente, selon les résultats publiés par le groupe Monex le mois dernier.

L’échange a également gagné 260 000 utilisateurs, dont 210 000 ont été accumulés au cours de la seconde moitié de l’année commerciale se terminant en mars, a rapporté le Japan Times. Cependant, le volume de l’échange, y compris uniquement la paire BTC / JPY, n’est toujours que d’environ 150 millions de dollars, selon CoinGecko.

Selon CryptoCompare, le JPY détient la cinquième plus grande part du volume BTC par devise après Tether (USDT), USD, Binance stablecoin BUSD et EUR.

«En raison de notre problème de piratage, non seulement nous, mais chaque échange japonais de crypto-monnaie, avons dû renforcer les mesures pour protéger les clients» et prévenir les cyberattaques, le blanchiment d’argent et d’autres transactions inappropriées, a déclaré Yusuke Otsuka, un dirigeant et co-fondateur de Coincheck.

Bitcoin / USD BTCUSD

54 512,3712 – 1 831,62 $ à 3,36%

Volume 69,22 b Variation – 1831,62 $ Ouvert 54512,3712 $ Circulation 18,71 m Cap. De marché 1,02 t

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.