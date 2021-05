Coïncidences sur le lit de mort: des proches enveloppés de lumière blanche «visitent en rêve pour se dire au revoir» | Science | Nouvelles

Le Dr Peter Fenwick est réputé pour ses études sur les phénomènes de fin de vie et a analysé plus de 300 exemples d’expériences de mort imminente, de visions de lit de mort et de coïncidences sur le lit de mort. Une coïncidence sur le lit de mort est l’expérience de réaliser qu’une personne est décédée en raison d’une vague de sentiments alors qu’elle était éveillée – ou parce qu’elle vous a rendu visite dans un rêve, dit-il.

Dans plus de 50% des cas étudiés, raconte-t-il, la personne ne savait pas que son être cher était décédé au moment de la visite – elle n’avait donc aucune attente ni prévoyance.

Le Dr Fenwick pense que la conscience peut être indépendante du cerveau et peut survivre à la mort corporelle – un concept qui a suscité des critiques de la part de la communauté scientifique.

Il souligne des phénomènes inexplicables tels que les soi-disant coïncidences sur le lit de mort. Les scientifiques modernes considèrent ces phénomènes et ces visions comme des hallucinations.

S’adressant à l’Académie spirite, le Dr Fenwick a expliqué: «Nous avons fait une étude sur toutes les expériences de la mort dont l’une est des coïncidences sur le lit de mort.

LIRE LA SUITE: Avertissement sévère des astronomes – débris spatiaux et satellites RUINANT le ciel

«C’est au moment de la mort et il semble que cela fasse partie du processus d’abandon, les mourants ont un dernier souhait. C’est généralement pour dire au revoir à une fille, pour dire au revoir à un fils qui n’est pas là.

«Pour rencontrer et dire au revoir à un parent qui n’est pas là. Toutes ces choses sont dictées par le cœur, vous avez donc un lien émotionnel positif très fort avec elles.

«Cela semble vous lier au moment de la mort et vous semblez donc pouvoir les contacter. S’ils sont éveillés, cela prend une forme, s’ils dorment, c’est une autre.

Le Dr Fenwick a ajouté: «S’ils sont éveillés lorsque vous allez les contacter, vous le ressentez comme une poussée ou une poussée – bien souvent, c’est un sentiment très fort de quelque chose d’horrible qui vous est arrivé.

NE MANQUEZ PAS:

Nessie est morte? Un écossais partage des images d’un énorme squelette retrouvé sur la plage [INSIGHT]

La vie après la mort: une femme affirme que son “ âme ” a quitté son corps dans une EMI [SPOTLIGHT]

La vie après la mort: l’expérience de la mort imminente prouve que “ Dieu est RÉEL ” [REVEAL]

«Dans plus de 50 pour cent [of cases], ils ne savaient même pas que la personne était malade, donc c’est indépendant de savoir si vous vous attendez à ce qu’ils meurent ou non.

«Ce n’est pas une attente de la part du receveur, donc si c’est un rêve, c’est tout à fait différent.

«C’est un rêve narratif -« narratif »signifie qu’il raconte une histoire.

«L’histoire est généralement que la personne vient vous voir, elle vous donne un message et le message est ‘S’il vous plaît ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien’ et ensuite ils s’estompent.

«Parfois, ils viennent à vous dans la lumière – en d’autres termes, ils sont entourés d’une lumière blanche aimante – et parfois ils n’ont pas cela.

«C’est toujours un message très positif qu’ils transmettent à cette personne qu’ils ont contactée.»

Le Dr Fenwick a écrit divers ouvrages, dont The Art of Dying avec sa femme, Elizabeth. Il s’agit d’une étude des besoins spirituels des patients proches de la mort.