CoinCorner Research ⋆ Crypto nouveaux médias

Josué Chrétien | 27 juil. 2021 à 1:00 UTC

Une transaction sur le Lightning Network produit moins d’émissions de carbone que de publier sur les réseaux sociaux ou même de respirer pendant quelques heures, selon les dernières recherches de l’échange Bitcoin CoinCorner.

Citant des données publiques du Parlement britannique, de la US Energy Information Administration et de Our World In Data, l’article présente les calculs de manière transparente et méthodique.

Les auteurs de la recherche, y compris le PDG de CoinCorner, Danny Scott, sont d’accord avec de nombreux membres de la communauté Bitcoin pour dire que juger de la consommation d’énergie et des émissions de Bitcoin ou de Lightning par transaction est erroné, d’autant plus qu’une utilisation disproportionnée de cette énergie provient de coûts fixes tels que l’exploitation minière. et la sécurisation du réseau, et non des transactions individuelles.

Le calcul ci-dessous montre que seulement 0,0099 gramme d’émissions de carbone provient de l’envoi d’une transaction réelle elle-même, contre 144,560 grammes de CO2 produits par l’exploitation de l’ensemble de l’infrastructure Bitcoin et Lightning pendant un an.

La formule calculant les émissions de CO2 de Lightning en grammes par transaction. Le + 0,0099 est la consommation d’énergie supplémentaire de la transaction elle-même.

Cela montre qu’une forte augmentation du nombre de transactions Bitcoin n’aurait pas d’impact significatif sur les émissions globales du réseau. Les détracteurs du réseau ont tendance à supposer que le nombre de transactions et les émissions évoluent de manière linéaire. En réalité, à mesure que les transactions augmentent, Lightning deviendrait plus efficace transaction par transaction en raison des économies d’échelle.

Les calculs montrent également que même avec des dépenses énergétiques fixes provenant de l’exploitation minière et des infrastructures incluses par transaction, Lightning est toujours extrêmement économe en énergie par rapport à d’autres activités et produits que nous tenons pour acquis.

Par exemple, le processus de production d’un verre de jus d’orange utilise autant d’énergie que dix transactions Lightning, chacune pouvant théoriquement transférer des millions de dollars de valeur.

Un exemple particulièrement choquant montre les coûts de CO2 incroyablement élevés associés à la production d’un véhicule électrique soi-disant respectueux de l’environnement. La moyenne estimée de l’UE pour la production de véhicules électriques est de 18 750 000 grammes de CO2 par voiture. C’est l’équivalent de 129 704 transactions Lightning.

Ces chiffres sont incongrus avec le tristement célèbre tweet d’Elon annonçant la suspension des paiements Bitcoin par Tesla pour des raisons environnementales. Même si Tesla acceptait les paiements Lightning pour l’ensemble de ses quelque 499 535 ventes de véhicules en 2020, les émissions de CO2 résultant des transactions seraient à peine égales à celles de la production de seulement quatre véhicules Tesla !

L’exemple d’émissions de carbone le plus approprié est peut-être celui de la respiration elle-même. Selon les recherches de CoinCorner, environ une journée de respiration produit autant de CO2 que sept transactions Lightning. En d’autres termes, le simple fait d’être en vie pendant 3,5 heures émet la même quantité de CO2 qu’une seule transaction Lightning.

On peut espérer que les sources de données et les calculs cités aideront à dissiper les futurs FUD concernant l’impact environnemental du Bitcoin, en particulier lorsqu’il s’agit de faire évoluer les transactions sans augmenter les émissions de manière significative.

Les auteurs soulignent que « lorsqu’elles sont ventilées, même à un niveau purement transactionnel, les émissions de carbone sont comparables ou même inférieures à certaines activités quotidiennes que peu décriraient comme une utilisation excessive d’énergie ».

De plus, Bitcoin et Lightning font tout cela tout en fournissant “le réseau informatique le plus sécurisé au monde, ne s’appuyant sur personne et ne discriminant à l’encontre de personne”.

Joshua est un écrivain et un passionné de Bitcoin. Ses intérêts intellectuels incluent la géopolitique, la philosophie et l’histoire. Lorsqu’il n’écrit pas, il aime voyager et regarder le basket-ball.