CoinDCX devient la première licorne crypto indienne après avoir clôturé 90 millions de dollars lors d’un tour de table de série C. Crypto nouveaux médias

CoinDCX a annoncé dans un article de blog qu’il est devenu le premier échange de crypto-monnaie en Inde à être évalué à plus d’un milliard de dollars. La startup crypto a levé 90 millions de dollars lors de son tour de table de série C, dirigé par le co-fondateur de Facebook, Eduardo Saverin. Des investisseurs existants tels que Coinbase Ventures, Polychain Capital, Block.one, Jump Capital, entre autres, ont également participé au tour de table.

CoinDCX est le premier échange crypto indien à atteindre le statut de «Licorne».

Avec une valorisation de 1,1 milliard de dollars, CoinDCX est officiellement devenu le premier échange crypto indien à atteindre le statut de «Licorne». CoinDCX a rejoint la ligue de Binance, qui soutient l’échange cryptographique WazirX en Inde, Bitpanda, BlockFi, Chainalysis, Ripple et Robinhood. Fait intéressant, le développement survient lorsqu’il existe une grande incertitude réglementaire en Inde concernant le statut des crypto-monnaies. Alors que la banque centrale du pays, la Reserve Bank of India (RBI), semble toujours être sur la clôture concernant les crypto-monnaies privées, le gouvernement central assouplit sa position sur la question.

L’échange de crypto travaillera avec les acteurs de la fintech pour élargir la base d’investisseurs en crypto.

Sumit Gupta, co-fondateur et PDG de CoinDCX a déclaré: «Les fonds levés seront alloués à l’expansion en amenant plus d’Indiens à la crypto et à faire de la crypto une classe d’actifs d’investissement populaire en Inde et à renforcer notre main-d’œuvre qui répondra à notre histoire de croissance. Nous embaucherons des talents dans plusieurs fonctions et nous concentrerons sur de nouvelles initiatives commerciales. » «En dehors de cela, nous nous donnerons la main ou conclurons des partenariats avec des acteurs clés de la fintech pour élargir la base d’investisseurs cryptographiques, mettre en place une installation de recherche et développement (R&D), renforcer les conversations politiques par le biais du discours public, travailler avec le gouvernement pour introduire des réglementations, éducation et accélération des initiatives de recrutement », a ajouté le PDG.