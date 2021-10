CoinDCX embarque Ayushmann Khurrana pour sa campagne « Future Yahi Hai »

la méga campagne mettra en vedette différentes célébrités dans une série de films publicitaires.

L’échange de crypto-monnaie CoinDCX a engagé l’acteur Ayushmann Khurrana pour sa campagne « Future Yahi Hai ». Comme la campagne est conçue pour diffuser la sensibilisation et les informations sur les investissements cryptographiques. Ayushmann Khurrana sera vu éduquer les jeunes Indiens sur le fait que la cryptographie est «simple et sûre» à investir. La première publicité de la série sortira pendant les fêtes de fin d’année. De plus, la méga campagne mettra en vedette différentes célébrités dans une série de films publicitaires.

« Ayushmann s’est toujours présenté comme une personnalité sympathique et crédible qui a le don de se connecter avec les générations plus jeunes et plus âgées grâce à son travail exemplaire. Notre objectif au cours de cette campagne sera de dissiper les divers mythes entourant l’investissement basé sur la cryptographie et de décomposer les étapes simples nécessaires pour permettre à quiconque de commencer son parcours d’investissement cryptographique », a déclaré Ramalingam Subramanian, responsable de la marque, du marketing et des communications, CoinDCX.

Selon une déclaration officielle de CoinDCX, Khurrana adoptera une approche humoristique mais informative de la cryptographie dans la prochaine publicité. L’échange de crypto a amené l’acteur populaire de Bollywood à briser tous les mythes entourant la crypto en tant que classe d’actifs, a-t-il déclaré. CoinDCX a adopté un récit simple mais engageant pour sa campagne «Future Yahi Hai» afin de se connecter à la fois avec des investisseurs chevronnés et nouveaux.

« La campagne » Future Yahi Hai « de CoinDCX dans le vrai sens du terme, est une initiative visant à sensibiliser à la classe d’actifs croissante des investissements basés sur la cryptographie. Je suis impressionné par les efforts persistants de CoinDCX pour guider les investisseurs vers des investissements éclairés et intelligents après des recherches approfondies », a déclaré Khurrana.

La première licorne crypto de l’Inde, CoinDCX, créée en 2018, propose des solutions d’investissement et de trading pour les produits financiers basés sur la crypto aux clients de détail, HNI et entreprises. Ses produits incluent CoinDCX, CoinDCX Pro, DCX Learn, Cosmex.

Lire aussi : Tilt Brand Solutions nomme Michelle Suradkar COO

Lire aussi : Morepen dévoile une nouvelle campagne avec Boman Irani

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.