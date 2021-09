La campagne a commencé le 19 septembre

L’échange de crypto CoinDCX a annoncé son intention de renforcer la campagne de sensibilisation à Crypto. Le programme de sensibilisation est conçu pour vulgariser la crypto en tant que classe d’actifs émergente. L’échange crypto veut rendre la crypto accessible à la masse commune. Il a également récemment lancé la campagne « Happy Day Rewards ». Il a suscité un énorme intérêt parmi les investisseurs potentiels, a déclaré la société dans un communiqué.

« Happy Day Rewards est une initiative visant à ajouter plus d’excitation à la saison des festivals en cours et à encourager les consommateurs à en savoir plus sur la crypto-monnaie. Nous avons toujours essayé de trouver de nouvelles façons d’attirer et d’éduquer de nouveaux investisseurs grâce à nos efforts de marketing. L’un de nos principaux objectifs est de faire connaître le secteur des crypto-monnaies et d’exhorter les Indiens à le considérer comme une option d’investissement viable », a déclaré Ramalingam Subramanian, responsable de la marque, du marketing et des communications, CoinDCX.

Avec son initiative, CoinDCX veut éduquer les investisseurs potentiels et les commerçants sur l’espace crypto. Cela s’aligne également sur l’objectif de la marque d’intégrer 50 millions d’Indiens dans la crypto. La campagne a commencé le 19 septembre 2021 et se termine le 15 octobre 2021. Il donne une chance aux nouveaux utilisateurs de gagner jusqu’à 1 lakh de Bitcoin (BTC) chaque jour, a déclaré la société dans un communiqué.

Alors que tous les nouveaux utilisateurs qui achètent leur première crypto-monnaie sur la plate-forme d’échange CoinDCX pendant cette période sont éligibles pour la campagne de récompenses, les gagnants participants seront sélectionnés chaque jour par le biais de tirages au sort.

La première licorne crypto de l’Inde, CoinDCX, créée en 2018, propose des solutions d’investissement et de trading pour les produits financiers basés sur la crypto aux clients de détail, HNI et entreprises. Ses produits incluent CoinDCX, CoinDCX Pro, DCX Learn, Cosmex. L’échange est assuré par BitGo et certifié par ISO.

