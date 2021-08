CoinDCX s’associe au Conseil indien des normes de publicité

Fondé en 2018, CoinDCX affirme avoir déjà intégré plus de 3,5 millions d’utilisateurs

CoinDCX a rejoint l’Advertising Standards Council of India (ASCI), une organisation d’autorégulation volontaire de l’industrie de la publicité. Avec cette adhésion, CoinDCX soutiendra activement l’avancement des normes publicitaires au sein de l’industrie indienne des crypto-monnaies et des actifs numériques, favorisant ainsi la transparence des communications et renforçant la confiance du public dans l’espace.

«L’implication réaffirme notre engagement à assurer la sécurité et la sûreté de nos utilisateurs et à relever la barre de la transparence publicitaire dans l’espace crypto en Inde. Cela renforcera la confiance des utilisateurs et ils pourront utiliser notre plateforme sans aucune appréhension. Étant l’échange cryptographique le plus sûr, nous avons toujours fait un effort supplémentaire pour nous assurer que nous sommes pleinement conformes aux lois et imprégner la crédibilité et la confiance dans notre service et nos produits », a déclaré Sumit Gupta, co-fondateur et PDG de CoinDCX.

« Alors que l’ASCI entre dans l’ère numérique, la nature des annonceurs et de la publicité évolue rapidement. Nous accueillons les membres représentant ces nouvelles industries, qui croient en l’autoréglementation. La collaboration et la consultation avec toutes les parties prenantes sont essentielles pour relever les défis de la protection des consommateurs posés à l’ère numérique », a déclaré Subhash Kamath, président de l’ASCI.

Fondé en 2018, CoinDCX affirme avoir déjà intégré plus de 3,5 millions d’utilisateurs. Il va maintenant poursuivre la vision de rendre la crypto accessible en Inde et accélérer ses efforts pour amener 50 millions d’Indiens dans la crypto, a déclaré la société. “Avec les sentiments positifs croissants dans l’espace crypto cette année, CoinDCX continuera à faire évoluer ses produits dédiés du côté des investissements et du commerce”, a-t-il ajouté. CoinDCX a récemment annoncé avoir levé 90 millions de dollars, ce qui valorise la société à plus de 1,1 milliard de dollars. B Capital Group, fondé par l’ancien co-fondateur de Facebook Eduardo Saverin, a dirigé le financement de série C de la société, qui a également vu la participation d’investisseurs existants comme Coinbase Ventures, Polychain Capital, Block.one, Jump Capital.

Lire aussi : Les cordes Shyam Steel à Lovlina Borgohain et Manpreet Singh en tant qu’ambassadeurs de la marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.