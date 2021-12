CoinDesk le plus influent en 2021

Les 10 premiers (les « les plus influents ») sont reconnus pour leurs contributions exceptionnelles dans les domaines du développement, de la création d’entreprises, de la réglementation, des jeux, de l’art et de l’investissement. CoinDesk a chargé 10 artistes de créer des portraits de ces influenceurs, avec des NFT des œuvres disponibles sur des plateformes comme SuperRare et Foundation. Jusqu’à 20 % des ventes iront à des œuvres caritatives choisies par les artistes.

Share