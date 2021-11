CoinEx lance des fonctionnalités Take-Profit et Stop-Loss pour améliorer l’efficacité du trading

Le marché des crypto-monnaies est habitué à des hauts et des bas violents et soudains, et les faillites et les liquidations forcées, comme on le voit sur le marché des contrats, peuvent désespérer même les plus expérimentés. Si vous n’avez pas suffisamment de connaissances sur la façon de prendre des bénéfices et de limiter les pertes, il est très probable que le monde des crypto-monnaies vous liquidera.

Avec les options « Take-Profit » et « Stop-Loss », les utilisateurs peuvent définir le prix de déclenchement à l’avance (le prix Take-Profit ou le prix Stop-Loss), de sorte que lorsque le prix du marché atteint le prix prédéfini, le marché les ordres seront exécutés automatiquement, activant le Take Profit ou le Stop Loss.

Gestion des risques avec les ordres Take Profit et Stop Loss

Dans le trading de contrats, si vous ne prenez pas vos bénéfices à temps lorsque le marché atteint le prix attendu, vous pouvez risquer de les perdre lorsque le prix joue contre vous. Il en va de même pour le Stop-Loss. Si vous n’activez pas le stop loss à temps, il est probable que la position sera liquidée. Par conséquent, en définissant le Take-Profit et le Stop-Loss à temps, les investisseurs peuvent maximiser les profits et minimiser les pertes. La méthode Take-Profit et Stop-Loss est un moyen efficace de gérer les risques et donc indispensable pour toute personne en quête de richesse dans le monde des crypto-monnaies.

Pour améliorer l’efficacité et l’expérience utilisateur et rendre les échanges de contrats plus lucratifs et flexibles, CoinEx a lancé les fonctionnalités « Take-Profit » et « Stop-Loss » en octobre 2021 sur son site Web (non disponible sur le site APP pour l’instant). En cliquant sur Take-Profit / Stop-Loss sous « Positions actuelles » sur la page de négociation du contrat, l’utilisateur peut définir un Take-Profit et/ou un Stop-Loss séparément ou simultanément.

Il est à noter que « Take-Profit » et « Stop-Loss » ne peuvent être utilisés que pour la liquidation de la position ENTIÈRE, pas pour la liquidation partielle de celles-ci. Peu importe quelle position a été augmentée ou diminuée avant l’activation de l’ajustement Take-Profit et Stop-Loss, toutes les positions seront liquidées une fois l’ajustement activé ; lorsque la position est réglée manuellement ou que l’utilisateur a une position zéro dans le contrat, le paramètre « Take-Profit & Stop-Loss » sera automatiquement invalide ; Lorsque le paramètre « Take-Profit & Stop-Loss » est activé, tous les ordres en attente sur le marché actuel seront systématiquement annulés.

Les utilisateurs peuvent accéder au site Web CoinEx pour utiliser la fonction Take-Profit et Stop-Loss sur la page des contrats perpétuels et profiter d’une plus grande efficacité dans la négociation de contrats perpétuels. CoinEx fournira aux utilisateurs des services de trading crypto plus diversifiés, basés sur son système complet de gestion des risques, des fonctionnalités de produit haut de gamme et un système de trading constamment mis à jour.

À propos de CoinEx

En tant que fournisseur de services d’échange de crypto-monnaie professionnel et mondial, CoinEx a été fondé en décembre 2017. Il s’agit d’une filiale du groupe ViaBTC, qui possède l’un des plus grands pools miniers BTC et qui est également le plus grand pool d’exploitation minière BCH au monde.

CoinEx prend en charge la négociation de contrats perpétuels, au comptant, sur marge et autres opérations dérivées ; et son service atteint des utilisateurs mondiaux dans près de 100 pays/régions.

