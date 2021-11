CoinEx lance la « Airdrop Station », Rejoignez-nous pour découvrir le modèle « Learn to Earn » !

Le marché de la crypto-monnaie regorge de nouveaux concepts et les nouveaux modèles ne manquent jamais pour générer de l’argent. Cette année 2021, le concept de « Metaverse » bat son plein, et grâce à la tendance GameFi, le modèle « Play to Earn » a gagné un point historique après l’autre.

La puissante philosophie de la génération de richesse est jusqu’à aujourd’hui l’un des sujets les plus importants parmi les fans de crypto-monnaies. À la suite de cela, il y a aussi un autre concept qui est né et est devenu viral dans l’écosystème NFT de Solana en 2021 : « Social to Earn », avec lequel les utilisateurs de crypto-monnaie peuvent gagner des bénéfices tout en participant à des activités sociales.

Qu’est-ce qu’Apprendre à gagner ?

Ce n’est pas un nouveau concept, car Coinbase a déjà créé une tendance d’apprentissage sur les crypto-monnaies, encourageant les utilisateurs à en apprendre davantage sur elles et à gagner de l’argent en même temps. Au milieu du modèle omniprésent « Play to Earn » qui existe aujourd’hui, CoinEx a annoncé le lancement de son nouveau produit « CoinEx Airdrop Station », suscitant à nouveau l’engouement « Apprendre à gagner ».

CoinEx lance un nouveau produit, » CoinEx Airdrop Station » Rejoignez-nous pour découvrir le modèle » Learn to Earn » et gagnez 5 000 000 CET !

Afin de promouvoir le développement durable de l’écosystème de trading CoinEx et de permettre à plus d’utilisateurs de se renseigner sur les projets de crypto-monnaie, nous avons officiellement lancé un nouveau produit « CoinEx Airdrop Station », le 8 novembre 2021, qui permet aux utilisateurs de gagner des récompenses gratuites en crypto-monnaies. via Airdrops, tout en se familiarisant avec les projets, en passant les examens correspondants.

Le premier projet lancé lors de la session initiale de la station Airdrop CoinEx est CET. CoinEx Token, est un ensemble de privilèges de service à valeur ajoutée pour les utilisateurs de l’écosystème de trading CoinEx, et qui sert actuellement de carburant dans la chaîne publique auto-développée de CoinEx, la CoinEx Smart Chain.

La durée de cet événement sera de 15 jours, au cours desquels un total de 5 000 000 CET sera offert en récompense. Il s’agit d’un Airdrop et CoinEx à durée limitée qui répondent à tous les critères suivants pendant la période de l’événement recevront une récompense de 50 CET, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Pour les utilisateurs qui connaissent CoinEx, les Airdrops CET de grosses sommes ne sont plus une nouveauté, et la plupart des utilisateurs vétérans qui avaient reçu des airdrops CET au début ont déjà profité des bénéfices abondants générés. Ce dernier lancement de la station Airdrop CoinEx vise également à aider davantage de nouveaux utilisateurs à connaître l’industrie et à approfondir leur compréhension de l’écosystème de produits CoinEx.

« Play to Earn » n’est pas encore terminé, et « Learn to Earn » est là. Que ce soit via « Play To Earn » ou « Learn to Earn », la seule façon pour les utilisateurs de toujours capitaliser sur les dividendes de l’industrie et de profiter des opportunités génératrices de richesse est d’améliorer constamment leurs connaissances et de se tenir au courant des dernières tendances.

À propos de CoinEx

En tant que fournisseur de services d’échange de crypto-monnaie professionnel et mondial, CoinEx a été fondé en décembre 2017. Il s’agit d’une marque filiale du groupe ViaBTC, qui possède l’un des plus grands pools de minage BTC, et qui est également le plus grand pool de minage BCH du monde.

CoinEx prend en charge la négociation de contrats perpétuels, au comptant, sur marge et autres opérations dérivées ; et son service atteint des utilisateurs mondiaux dans près de 100 pays/régions.

