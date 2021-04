CoinFlip apporte des guichets automatiques de crypto-monnaie dans l’État de Washington alors que la demande augmente pour les machines d’achat de bitcoins

CoinFlip, un fournisseur de guichets automatiques de crypto-monnaie, apporte la facilité des transactions Bitcoin à des endroits à travers l’État de Washington.

La société basée à Chicago fait partie d’une poignée d’opérateurs qui inondent les stations-service, les épiceries et ailleurs aux États-Unis avec les machines qui permettent aux utilisateurs d’acheter et de vendre de la monnaie numérique. . a rendu compte du phénomène croissant induit par la popularité autour du bitcoin.

Il existe actuellement 32305 guichets automatiques bitcoin à travers le pays, selon un site Web qui répond exactement à cela – howmanybitcoinatms.com. CoinFlip en compte 1.958 et est en croissance.

Les machines Washington de CoinFlip seront situées à Seattle, Everett, Vancouver, Yakima (deux chacune); Spokane et Spokane Valley (trois); et Olympia, Aberdeen, Tumwater, Battle Ground et Puyallup (un chacun).

CoinFlip est bootstrap et emploie 182 personnes. L’entreprise gagne de l’argent grâce aux frais de transaction. Il facture des frais de 6,99% pour l’achat et la vente de crypto-monnaies sur tous ses guichets automatiques.

La startup Coinme, basée à Seattle, a quant à elle annoncé qu’elle avait introduit ses activités en Floride avec le lancement de plus de 300 kiosques compatibles Bitcoin dans certains magasins d’alimentation de l’État. La société, qui s’associe à Coinstar, possède près de 6000 machines dans 45 États.

Coinme a levé 5,5 millions de dollars il y a un an.