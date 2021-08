CoinFlip financé par l’Illinois, nouvelle coopérative de conformité + Plus d’actualités ⋆ Crypto new media

par

Nouvelles des guichets automatiques

Opérateur de guichet automatique Bitcoin (BTC) CoinFlip se développe dans l’Illinois, aux États-Unis, en emménageant dans un ancien bureau de poste à Chicago, selon le Washington Examiner. La société a reçu des fonds de l’État pour s’engager à long terme à rester dans l’Illinois et à effectuer 17 millions de dollars d’investissements en capital en échange de près de 1,7 million de dollars de crédits d’impôt économiques. Opérateurs de guichets automatiques Bitcoin Menthe numérique et Coinsource ont lancé le Coopérative de conformité de crypto-monnaie (CCC), une nouvelle association qui vise à établir des normes de conformité pour l’industrie des guichets automatiques bitcoin. L’association cible spécifiquement les guichets automatiques Bitcoin pour assurer la conformité Connaître votre client (KYC) et Anti-Money Laundering (AML), car ce type de guichets automatiques est souvent associé à un manque d’exigences KYC.

L’actualité des adoptions

Holly Kim, trésorière du comté de Lake, dans l’Illinois, a commencé à accepter les dons de crypto-monnaie lorsqu’un partisan lui a fait un don de 3 USD en litecoin (LTC), a rapporté le Chicago Tribune. De plus, elle prévoit d’accepter le bitcoin et de nombreuses crypto-monnaies populaires, notamment l’ethereum (ETH), le dogecoin (DOGE) et le Dai (DAI). Le projet de crypto Cardano (ADA) a été lancé au Japon après avoir surmonté des obstacles réglementaires stricts, ont-ils déclaré. La pièce sera lancée sur la plateforme de trading crypto japonaise BitPoint. Service de gestion de style de vie de luxe Le luxe a annoncé le lancement de la Fondation Luxe, une organisation caritative mondiale à but non lucratif, qui a déjà levé 800 000 TLB (environ 42,7 millions USD). La fondation vise à faire une différence dans la vie des communautés d’Europe de l’Est en encourageant des initiatives éducatives qui surmontent l’impact cyclique de la pauvreté générationnelle des enfants dans la région, ont-ils déclaré. Les fonds seront utilisés par 400 bénévoles pour venir en aide à quelque 2 000 personnes dans le besoin d’ici fin 2021.

L’actualité de la blockchain

Géant de la technologie Microsoft a remporté un brevet lié à la blockchain pour les techniques de mise en œuvre d’un système de gestion de jetons inter-chaînes de la part du Office américain des brevets et des marques (USPTO). Déposé en février 2019, le brevet décrit un «service de jetons indépendant du grand livre», ou un service logiciel permettant aux individus et aux organisations de créer et de gérer des jetons sur plusieurs réseaux et plates-formes de grand livre distribués. Les Commission des valeurs mobilières et des changes de l’Inde (SEBI) a annoncé son intention de déployer d’ici le 1er avril 2022 un système de « surveillance de la sécurité et des clauses restrictives » pour les débentures non convertibles (NCD), qui utilisera la technologie du grand livre distribué. Les données stockées seront signées cryptographiquement, horodatées et ajoutées séquentiellement au grand livre, laissant derrière elles une piste d’audit vérifiable des transactions, tandis que l’historique des transactions et les données du grand livre seront « entièrement » chiffrées et ne seront partagées qu’avec les parties prenantes nécessaires sur une “base nécessaire”, a déclaré SEBI dans son communiqué. Plateforme de gestion de la chaîne d’approvisionnement VeChain (VET) a annoncé un nouveau service pour combiner les entreprises afin de revoir leurs pratiques de gestion des données d’empreinte carbone. Le service Digital Carbon Footprint SaaS « permet aux utilisateurs d’entreprise d’enregistrer des données clés (qui) peuvent ensuite être transformées ultérieurement en de nouveaux types de valeur et d’améliorer les performances de développement durable dans l’ensemble d’une organisation », ont-ils déclaré. Entreprise de blockchain basée sur les produits dcSpark ont déclaré avoir développé un nouveau projet de chaîne latérale nommé Milkomeda qui construit des sidechains avec des machines virtuelles alternatives connectées aux chaînes principales de couche 1 qui utilisent leur crypto-monnaie comme actif de base. À titre d’exemple pour Cardano, ont-ils déclaré, Milkomeda permettra le déploiement de chaînes latérales qui se connectent directement à la chaîne principale et utilisent WADA (Wrapped ADA) comme actif pour payer les frais de transaction, mentionnant également des projets comme Solana (SOL) et Polkadot (DOT ).

Actualités juridiques

Un pépin dans l’entreprise d’IA Palantirle programme logiciel secret utilisé par les États-Unis Bureau fédéral d’enquête (FBI) aurait autorisé du personnel non autorisé à accéder à des données privées pendant plus d’un an, a rapporté le New York Post. Le problème a été détaillé dans une lettre des procureurs dans l’affaire du tribunal fédéral de Manhattan contre le développeur d’Ethereum Virgil Griffith, dont les données ont été consultées sur Palantir pendant plus d’un an par au moins quatre employés du FBI, qui travaillent tous en dehors de New York et n’enquêtaient pas. l’affaire, ont affirmé les procureurs. Jared Rice, Sr, inventeur de la crypto-monnaie AriseCoin, a été condamné à cinq ans de prison fédérale au Texas, après avoir plaidé coupable d’avoir fraudé des investisseurs à hauteur de 4,25 millions de dollars. Il a également été condamné à payer l’équivalent des fonds investis dans l’entreprise en dédommagement. La police fédérale du Brésil a saisi un montant record de 28,7 millions de dollars de crypto-monnaies dans le cadre de l’opération Kryptos, une enquête sur un prétendu système pyramidal qui a entraîné l’arrestation de cinq personnes, selon CNN Brésil. L’une des personnes arrêtées était Glaidson Acacio, propriétaire d’une entreprise de conseil en bitcoins à Rio de Janeiro, qui est accusé d’avoir déplacé des “milliards” dans le programme qui promettait un retour allant jusqu’à 15% aux clients investisseurs.

Nouvelles du TVN

Rob Weiss, mieux connu pour avoir produit les séries HBO « Entourage » et « Ballers », produira et réalisera des épisodes d’une émission intitulée « Hold On for Dear Life », sur une jeune femme qui crée un jeton non fongible (NFT) dans l’honneur de son amie qui a disparu, a rapporté Variety. La série comique de 10 épisodes est également la première émission à symboliser une partie de ses bénéfices nets, et son jeton de sécurité ERC20 – le jeton FDL (For Dear Life) – est maintenant disponible sur Titrisationde la place de marché en ligne de , permettant aux détenteurs de recevoir les bénéfices nets au prorata de la série. Les Agence artistique NFT a annoncé le lancement de son organisation créée pour promouvoir les artistes emblématiques sur le marché en plein essor du NFT et pour offrir un package de représentation complet qui comprend l’animation, la frappe, la publicité, la vente, la gestion des droits, le coaching de carrière et la planification financière. Pour lancer leur travail, ils mettront aux enchères des pièces NFT de trois “artistes contemporains révolutionnaires qui repoussent les limites de l’art moderne”, selon le communiqué.

