Actualités Bitcoin

CoinFlip va « démystifier » la crypto avec l’acteur Neil Patrick Harris qui se révèle être un Bitcoiner

L’acteur Neil Patrick Harris, connu pour son rôle dans “How I Met Your Mother”, a révélé qu’il était Bitcoiner depuis un certain temps.

Cela a été révélé lors d’une interview concernant le partenariat de Harris avec l’opérateur Bitcoin ATM CoinFlip.

CoinFlip facilite l’achat de #crypto-monnaie en espèces, par carte ou par virement bancaire. Regardez @ActuallyNPH augmenter son billet d’un dollar 👇https://t.co/qKNbGcr5ER pic.twitter.com/FrHzcCSNEJ – CoinFlip Bitcoin ATM 🏧 (@CoinFlipATM) 15 juin 2021

« Je me souviens quand j’ai entendu parler de Bitcoin pour la première fois ; comme la plupart des gens, je ne le comprenais pas tout à fait, mais à l’époque, le prix du Bitcoin était si bas que je pensais pouvoir tenter le coup sans trop risquer », a déclaré Harris.

Harris a en outre déclaré que son investissement avait ” énormément augmenté et qu’il s’était multiplié en valeur “, et avec tout le monde, des investisseurs traditionnels aux entreprises, il veut faire savoir à tout le monde à quel point il est facile d’investir et de ” rejoindre l’avenir de la finance “.

Harris est présenté dans la campagne publicitaire de CoinFlip qui se concentre sur l’affichage de la simplicité d’investissement dans Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et autres cryptos.

Appelée “So Flippin Easy”, la campagne montrera à Harris la conversion instantanée de son argent en crypto via le guichet automatique, en disant: “La crypto est cool”.

“La crypto-monnaie est l’avenir de notre façon de magasiner, d’investir et de faire des affaires, mais elle peut aussi être incroyablement technique et intimidante”, a déclaré Harris.

C’est parce qu’investir dans les cryptos semble si intimidant que le PDG de CoinFlip, Ben Weis, veut maintenant le “démystifier” à travers sa campagne publicitaire et montrer à quel point il peut être simple et facile d’acheter du Bitcoin et des cryptos.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.