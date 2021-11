CoinGate ajoute Shiba Inu (SHIB) à ses offres de produits | Invezz

L’armée Shiba célèbre une bonne nouvelle après l’ajout de Shiba Inu (SHIB / USD) aux offres de produits de CoinGate. CoinGate est une société de services de paiement cryptés, et avec cet ajout, Shiba Inu sera désormais accessible aux marchands et aux marchands sur la plate-forme.

Selon un article de blog CoinGate, quiconque possède des jetons Shiba Inu aura de meilleures façons de dépenser les jetons. De plus, les utilisateurs qui souhaitent posséder la pièce meme peuvent également l’acheter à un taux de 1%.

Shiba Inu intégré aux services de trading CoinGate

La publication a en outre déclaré que l’ajout de Shiba Inu à CoinGate permettra à plus de 500 marchands utilisant la plate-forme d’accepter la monnaie meme comme moyen de paiement des acheteurs. Le message lu,

Enfin, avec le jeton Shiba Inu intégré à notre boutique de cartes-cadeaux, CoinGate devient l’un des rares fournisseurs de cartes-cadeaux crypto qui vous permet d’acheter des produits de première nécessité avec cette devise alternative.

Le billet de blog indique également que toutes les crypto-monnaies peuvent être utilisées comme moyen de paiement. Par conséquent, l’incorporation de Shiba Inu est une étape importante pour toute la communauté. CoinGate mentionne également le succès que les pièces meme, en particulier Dogecoin et Shiba Inu, ont connu cette année.

CoinGate a noté que les deux monnaies meme ont un soutien communautaire écrasant. En outre, ils ont gagné en popularité en raison du battage médiatique généré par les publications sur les réseaux sociaux. Cela les a mis dans une position où ils peuvent être utilisés pour des paiements sur différentes plateformes.

L’adoption du Shiba Inu augmente

Shiba Inu a connu une forte croissance ces derniers mois. Le mois dernier, la pièce meme a atteint un niveau record de 0,000086 $ en raison du battage médiatique accru du jeton. De plus, le jeton a été coté sur les principales bourses de crypto-monnaie, augmentant sa portée sur le marché.

Après être apparu sur des bourses majeures telles que Binance et Coinbase, le jeton a également été coté sur Gemini et Crypto.com. Plus tôt cette semaine, Kraken avait laissé entendre qu’il inclurait le jeton, ce qui a fait sensation parmi les détenteurs de Shiba Inu. La monnaie mème n’a pas encore été répertoriée dans Robinhood malgré la collecte d’un demi-million de signatures par l’armée Shiba demandant l’échange pour répertorier la monnaie.

