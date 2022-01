CoinJar, un échange crypto, intègre les sources de prix LINK

CoinJar a intégré les sources de prix Chainlink (LINK / USD) pour apporter des taux de marché justes et précis à son échange de crypto-monnaie, a écrit l’équipe de la plate-forme sur son blog Medium. Chainlink permettra à CoinJar d’afficher avec précision les prix des actifs numériques, aidant les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées sur la base de données infalsifiables.

Bourse en opération depuis 2013

CoinJar est l’un des plus anciens échanges internationaux de devises numériques, en activité depuis près d’une décennie. Sa plateforme de trading primée permet aux utilisateurs de vendre, d’acheter et de dépenser des cryptos avec la carte CoinJar.

Plus d’un demi-million de personnes ont échangé plus de 4 milliards de dollars d’actifs sur la plateforme tout au long de son histoire. Les actifs en conservation de CoinJar dépassent 750 millions de dollars. Grâce à Chainlink Price Feeds, la bourse exploite des données de marché de haute qualité qui amélioreront l’expérience de l’utilisateur, car des taux de marché précis et rapides sont essentiels dans un secteur en évolution rapide.

Table de négociation OTC et offre institutionnelle

CoinJar fournit des solutions d’actifs numériques personnalisées et un bureau de négociation OTC pour attirer les investisseurs institutionnels. Des données précises sont essentielles à l’expérience utilisateur dans l’industrie de la crypto-monnaie. Les sources de tarification Chainlink comportent plusieurs couches d’agrégation et de décentralisation pour de meilleures performances et une garantie de sécurité. Les caractéristiques uniques de Chainlink Price Feeds incluent :

Des données de haute qualité – Chainlink Price Feeds extrait les données de nombreux agrégateurs de données premium, conduisant à des données de prix agrégées à partir de centaines d’échanges, pondérées par le volume et nettoyées des valeurs aberrantes et des volumes suspects. Le modèle d’agrégation de données de Chainlink génère des prix du marché mondial précis qui résistent aux temps d’arrêt des API / Exchange, aux valeurs aberrantes de défaillance soudaine et aux attaques de manipulation de données.

Taux de rafraîchissement élevé : Chainlink Price Feeds peut effectuer des mises à jour fréquentes des prix à des coûts minimes, ce qui permet d’obtenir des données de prix précises qui reflètent systématiquement les conditions actuelles du marché.

Infrastructures robustes : Chainlink Price Feeds utilise des réseaux décentralisés d’opérateurs de nœuds professionnels gérés par les principales équipes de blockchain DevOps et des entreprises traditionnelles avec une solide expérience de disponibilité pendant la volatilité du marché.

Surveillance transparente : Chainlink fournit un cadre de réputation robuste et un ensemble d’outils de surveillance de la chaîne qui permettent aux utilisateurs de vérifier indépendamment les performances en temps réel et historiques des sources de prix.

Asher Tan, PDG de CoinJar, a commenté :

Les sources de tarification de Chainlink offrent une alternative supérieure au maintien de notre propre solution de données de tarification ou à l’utilisation d’autres options susceptibles de se déconnecter. Nous continuerons d’explorer comment nous pouvons tirer parti d’autres services décentralisés Chainlink pour améliorer la fonctionnalité et la fiabilité de notre échange d’actifs numériques.

