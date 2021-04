CoinList ‘Rally’: 40K investisseurs se précipitent pour acheter RLY malgré la pompe

13 avril 2021 07:23 & nbspUTC

| Mise à jour:

13 avril 2021 à 07:23 & nbspUTC

Par & nbspClark

Rally a généré 22 millions de dollars de ventes grâce à sa vente de jetons liquides le 4 avril, qui a attiré 40000 investisseurs.

La plate-forme de jetons sociaux Rally a terminé sa première «vente de jetons liquides» sur la plate-forme de cryptage et d’approvisionnement CoinList, avec 40 000 investisseurs achetant des jetons RLY pour 0,60 USD entre le 1er et le 4 avril.

La vente a vu des jetons distribués aux investisseurs d’un groupe valant malgré le commercialisme de RLY sur les bourses depuis octobre 2020. L’évaluation des jetons a été résolue par une moyenne de 20 jours de fuite du 11 mars 2021 au 30 mars 2021 moins une réduction de 30% pour rattraper le retard. sur le RLY étant attaché pendant 12 mois un faisceau linéaire.

Cependant, les investisseurs ont eu la chance d’obtenir RLY pour moins de 0,5 la valeur offerte par CoinList sur les marchés ouverts il y a seulement 5 semaines.

La vente a été approuvée par la gouvernance communautaire dans un certain temps, les 40 millions de RLY sodl ayant par la suite été attribués au Trésor communautaire de Rally. Le scrutin a vu 100% des 7400 détenteurs de jetons collaborateurs choisir en faveur de la vente. Près de 30% de la mesure carrée RLY actuellement commandée par l’équipe et les investisseurs de Rally.

La nouvelle de la vente perçue comme un moteur optimiste pour RLY, qui a gagné près de 250% depuis le commercialisme pour moins de 0,29 $ le 12 mars. RLY inscrit systématiquement entre 0,25 $ et 0,35 $ de la mi-janvier à la période. Au moment d’écrire ces lignes, RLY a modifié les mains pour la dernière fois pour 1 $.

La moitié des jetons peuvent devenir échangeables le 4 octobre, une fois que le RLY restant peut se débloquer étape par étape sur une base mensuelle. dans un article extrêmement journalier le 12 avril, Coinlist a dévoilé le don qui a généré 22 millions de dollars. Les investissements ont été limités à 1 000 $ par personne, avec près d’une fraction des 115 000 inscrits de l’offre manquant de collaborer.

Rally pourrait être un réseau social basé sur la blockchain qui permet aux créateurs de contenu de lancer des jetons sociaux.

Le secteur des jetons sociaux – jetons non fongibles émis par des créateurs de contenu, des marques et des communautés – a augmenté en 2021, RLY et WHALE représentant quatre-vingt-trois de la capitalisation boursière des jetons sociaux avec 240 millions de dollars combinés.

Clark

Chef de la technologie.