CoinList Seed 2021 : 8 projets de cryptographie à un stade précoce à mettre sur votre liste de surveillance

Le nouveau CoinList Seed pour l’automne 2021 est sorti et cela signifie qu’il existe de nouveaux projets de cryptographie à un stade précoce sur lesquels les commerçants voudront garder un œil.

Projets CoinList Seed 2021

Protocole des talents — C’est un réseau qui permet aux talents de lancer leurs propres tokens personnalisés pour leur marque.

Swash — Celui-ci permet aux utilisateurs de créer « de nouvelles réalités de propriété des données et de création de valeur grâce à des flux d’incitation innovants ».

Créacules — Il s’agit de la première plate-forme NFT sur mesure au monde conçue pour permettre aux utilisateurs de trouver et d’acquérir un art spécifique.

Pawnfi — Celui-ci est un produit DeFi qui introduit le concept de pion, un « marché de crédit-bail pour fournir une évaluation équitable, des liquidités et d’autres cas d’utilisation pour les actifs non standard (NSA).

Finances brûlées — Celui-ci permet aux utilisateurs de frapper et d’échanger n’importe quel actif qu’ils souhaitent pour permettre le commerce dans un écosystème sans autorisation.

tiik — Nous avons maintenant un portefeuille numérique qui cherche à rendre DeFi sûr et accessible.

CID gravité — Celui-ci est axé sur la création d’une deuxième couche de confiance entre les parties prenantes de Filecoin.

Masa — Enfin, nous avons un protocole de crédit décentralisé pour permettre « l’adoption massive de DeFi en reliant les données CeFi à DeFi ».

Les investisseurs qui souhaitent en savoir plus sur ces nouveaux projets de cryptographie peuvent consulter la CoinList Seed pour l’automne 2021 sur ce lien !

