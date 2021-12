CoinMarketCap montre Crypto Spike, Bitcoin ‘Flippening’ dans un problème apparent

Les investisseurs en crypto qui vérifiaient leurs avoirs cet après-midi ont probablement été abasourdis par ce qu’ils ont vu. Les gains se sont chiffrés en millions, voire en milliards de dollars pour certaines pièces. D’autres pièces semblaient épuisées à zéro. Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) les fans ont vu leur pupcoin préféré listé ci-dessus Bitcoin (CCC :BTC-USD) en termes de capitalisation boursière. Malheureusement, ces points de données sont extrêmement incorrects. Il semble que le site Web CoinMarketCap rencontre un problème ; le site montre des pics cryptographiques massifs et envoie les investisseurs dans un état de grande confusion.

Source : David Esser / Shutterstock.com

Vers 16h00 heure de l’Est, CoinMarketCap.com a commencé à afficher des données inexactes pour tous les cryptos répertoriés sur le site Web. Les données du site pour Bitcoin, par exemple, ont montré une valeur de plus de 836 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 16 quintillions de dollars. Rappelez-vous, Bitcoin a commencé la journée à un peu plus de 42 000 $. Les données pour le volume des transactions ne sont pas disponibles.

Le problème est également en train de semer le désarroi sur les réseaux sociaux. Quelques minutes seulement après ce problème, Twitter s’est enflammé de tweets sous le hashtag #CoinMarketCap – à hauteur de plus de 16 000 messages. Les investisseurs semblent pour la plupart prendre les choses en main, profitant de l’occasion pour se moquer du site ou réitérer leur optimisme sur l’avenir de la crypto-monnaie.

CoinMarketCap Glitch fabrique un pic cryptographique massif et déclenche d’autres problèmes de site

Le problème apparent de CoinMarketCap est un moyen hilarant de couronner un mardi lent pour la classe d’actifs. Alors que de nombreux cryptos continuent de réduire leurs pertes dans la poursuite d’une semaine difficile, d’autres stagnent. Bien sûr, les gains massifs ont attiré l’attention des investisseurs. Le pic crypto aide également à exposer la dépendance d’autres sites Web sur CoinMarketCap pour leurs données.

CoinMarketCap est de loin la base de données la plus populaire pour les données cryptographiques. Mais s’il s’agit d’un site très populaire pour que les utilisateurs consultent des graphiques et découvrent de nouvelles pièces et jetons, c’est également ce que de nombreux grands points de vente utilisent pour présenter la crypto à leurs propres utilisateurs.

Depuis le début du problème de CoinMarketCap, de nombreux autres sites Web ont rencontré les mêmes problèmes. Yahoo Finance, par exemple, montre à ses utilisateurs les mêmes fluctuations de prix. Trust Wallet, l’un des portefeuilles crypto les plus populaires, rencontre les mêmes problèmes, car il utilise également les données de CoinMarketCap. En fait, depuis que ce problème est apparu pour la première fois, la section du site Web de Trust expliquant que les données sur les prix s’est écrasée à cause d’un afflux apparent de trafic. Même certains médias cryptographiques portent le fardeau de cette erreur technique ; après s’être moqué de CoinMarketCap, les données de CoinTelegraph ont également été rapidement désorganisées.

Hé @CoinMarketCap, ça va mon pote ? pic.twitter.com/WfXwpSmURU – Cointelegraph (@Cointelegraph) 14 décembre 2021

Si le problème montre quelque chose, cela montre qu’il y a une forte dépendance à CoinMarketCap pour les données. En effet, l’un des plus grands concurrents du site, CoinGecko, affiche toujours les données de prix crypto comme d’habitude. Au milieu de toute cette folie, CoinGecko serait négligent de se lancer dans la bousculade de CoinMarketCap.

Notre site Web subit actuellement des problèmes de prix L’équipe d’ingénierie est au courant des informations de prix incorrectes apparaissant sur https://t.co/3AD93ocjMp. Nous enquêtons actuellement et mettrons à jour ce statut lorsque nous aurons plus d’informations. 🙏 – CoinMarketCap (@CoinMarketCap) 14 décembre 2021

Alors, quel est le résultat ? On ne sait pas exactement ce qui s’est passé pour provoquer une fausse hausse des prix de la cryptographie. Cependant, CoinMarketCap a publié une déclaration officielle (ainsi que quelques blagues), alertant les utilisateurs que son équipe d’ingénieurs étudie les problèmes de prix. Une fois que les utilisateurs ont commencé à signaler un Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), le compte d’assistance de ce site a également signalé qu’il l’examinait, bien que Coinbase ait rassuré les utilisateurs qu’il s’agissait uniquement d’un problème d’affichage.

