La start-up de crypto-monnaie basée à Seattle, Coinme, a levé 10 millions de dollars de nouveaux financements auprès d’investisseurs existants, a confirmé la société à ..

Coinme permet aux clients d’acheter et de vendre des bitcoins en espèces dans plus de 15 000 emplacements physiques grâce à des partenariats avec Moneygram et Coinstar. La société a à l’origine construit ses propres guichets automatiques bitcoin, mais se concentre désormais sur un réseau de trésorerie en crypto-monnaie qui « active la cryptographie » des services financiers hérités tels que Moneygram via une API d’entreprise.

Fondée en 2014, Coinme prévoit de se développer à l’international dans les prochains mois. La startup emploie 58 personnes et a levé environ 30 millions de dollars à ce jour.

Ces derniers temps, les investisseurs ont investi de l’argent dans les startups de crypto et de blockchain, y compris de grands tours pour des sociétés telles que BlockFi, Dapper Labs et Blockchain.com. La société de la Silicon Valley Andreessen Horowitz lève 1 milliard de dollars pour son troisième fonds de capital-risque crypto, a rapporté le Financial Times en avril.