CoinShares ⋆ Crypto nouveaux médias

Le gestionnaire d’actifs numériques CoinShares a déclaré que le concurrent d’Ethereum, Solana, avait enregistré plus d’entrées de capitaux institutionnels que tout autre actif cryptographique la semaine dernière.

Dans son rapport hebdomadaire, la firme affirme que Solana a enregistré plus de deux fois le montant de capital institutionnel qu’Ethereum.

« Solana, un concurrent d’Ethereum offrant une infrastructure flexible et un règlement des transactions plus rapide, a enregistré la semaine dernière les plus gros afflux de tous les actifs numériques, totalisant 7,1 millions de dollars.

Ethereum a enregistré des entrées mineures totalisant 3,2 millions de dollars US la semaine dernière, ainsi que d’autres altcoins tels que Cardano, Litecoin et Polkadot qui ont enregistré des entrées de 6,4 millions de dollars US, 1,8 million de dollars US et 1,1 million de dollars US respectivement.

Solana, soutenu par le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a enregistré une hausse de 92,9% au cours des deux dernières semaines tandis qu’Ethereum a enregistré une hausse de 11% au cours de la même période.

Red-hot Cardano (ADA), qui a réalisé un rallye de 35% au cours des sept derniers jours selon CoinGecko, n’a vu que légèrement moins d’afflux institutionnels que Solana, selon CoinShares.

Quant à Bitcoin, la société affirme que le leader mondial de la cryptographie par capitalisation boursière a enregistré une septième semaine consécutive de sorties totalisant 2,8 millions de dollars américains. CoinShares dit que si le manque d’afflux de Bitcoin peut indiquer un sentiment négatif, il “masque également des flux très mitigés entre les fournisseurs”.

Selon le rapport de CoinShares, Litecoin (LTC) a enregistré 1,8 million de dollars d’entrées, Polkadot (DOT) a enregistré 1,1 million de dollars et XRP 1 million de dollars.

