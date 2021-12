CoinShares acquiert le fournisseur d’investissement Crypto Napoleon pour 15,7 millions de dollars

Le gestionnaire d’actifs numériques CoinShares a accepté d’acheter le fournisseur français de produits d’investissement crypto Napoleon Crypto SAS pour 13,9 millions d’euros (15,7 millions de dollars).

La transaction sera réglée en espèces et en actions avec l’émission de 363 636 nouvelles actions à 10,80 € (12,2 $) chacune, a annoncé CoinShares mercredi. à différents objectifs d’investissement. Les portefeuilles sont intégrés à des bourses telles que Binance, FTX, Bitfinex et Bitstamp.Jersey, CoinShares se négocie sur le Nasdaq First North Growth Market. Ses actifs sous gestion s’élevaient à 2,9 milliards de livres sterling (3,9 milliards de dollars) à la fin du mois de septembre de cette année.

Lire la suite: Invesco India et CoinShares lancent un « fonds nourricier » d’actions Blockchain