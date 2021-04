CoinShares lance l’ETP Litecoin soutenu physiquement

Le gestionnaire d’actifs numériques européen CoinShares continue d’étendre activement son offre de produits négociés en bourse de crypto-monnaie financés physiquement avec un nouvel ETP Litecoin (LTC).

Selon une annonce de mardi, CoinShares a lancé son CoinShares Physical Litecoin.

Cotée sous le symbole boursier LITE, chaque unité de l’ETP Litecoin est adossée à 0,2 LTC (45 $) au lancement, offrant aux investisseurs une exposition passive à l’actif natif du réseau Litecoin. Le nouveau produit d’investissement sera initialement coté à la bourse crypto réglementée suisse SIX Swiss Exchange avec une commission de base de 1,50%, a déclaré CoinShares. LITE est maintenant coté sur Bloomberg, avec un prix d’ouverture de 44,5 $.

Litecoin est un altcoin majeur et une fourchette de la base de code Bitcoin qui était à l’origine positionnée comme un «argent à l’or de Bitcoin». Créé par l’ancien ingénieur de Google et Coinbase Charlie Lee en 2011, Litecoin est presque identique en termes de détails techniques à Bitcoin, avec certaines différences fondamentales telles que des temps de blocage plus courts. Litecoin cible un temps de bloc de 2,5 minutes par rapport aux 10 minutes de Bitcoin. Le litecoin est désormais l’une des plus grandes crypto-monnaies au monde, actuellement classée neuvième en termes de capitalisation boursière avec 15 milliards de dollars.

Le CoinShares Physical Litecoin est le troisième produit crypto ETP lancé en 2021 sur la plate-forme ETP de niveau institutionnel de CoinShares, CoinShares Physical. Après avoir lancé un ETP Bitcoin (BTC) soutenu physiquement sur la plate-forme en janvier, CoinShares a lancé un produit similaire pour Ether (ETH) en février.

Selon l’annonce, CoinShares a désormais plus de 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Bitcoin représentant plus de 60%. «LITE est la prochaine étape sur la voie de la mise sur le marché d’une offre plus complète et diversifiée d’ETP», a déclaré Frank Spiteri, directeur des revenus de CoinShares.

L’industrie crypto ETP a connu un développement rapide en Europe. En mars, la plate-forme de négociation électronique de Deutsche Borse, Xetra, a annoncé le lancement de ses premiers ETP basés sur Ether par des émetteurs européens d’ETP comme ETC Group et 21Shares. En février, 21Shares a lancé le premier ETP Polkadot au monde à la bourse suisse SIX.