CoinShares voit 42 millions de dollars d’entrées de crypto par semaine

L’un des gestionnaires d’actifs numériques les plus populaires, CoinShares, continue de voir des entrées institutionnelles pour la 5e semaine consécutive maintenant.

Source : CoinShares

Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées totalisant 42 millions de dollars la semaine dernière. Des flux entrants ont été observés sur tous les actifs numériques et signalent ce que nous pensons être une amélioration continue du sentiment des investisseurs.

Il convient également de noter que Bitcoin a enregistré des entrées d’environ 15 millions de dollars et a souffert du sentiment négatif des investisseurs au cours de seulement 3 des 16 dernières semaines. Une autre chose que le rapport a abordée est Solana. Comme l’a signalé CryptoPotato, le réseau a subi une panne et a été éteint pendant des heures. Malgré cela, Solana a enregistré des entrées de quelque 4,8 millions de dollars, ce qui “suggère que les investisseurs étaient heureux d’ignorer l’attaque, la considérant comme des problèmes de démarrage plutôt que comme quelque chose de plus inhérent au réseau”. Néanmoins, ce rapport rend compte des données jusqu’au 17 septembre. Au cours des deux derniers jours, le marché des crypto-monnaies a perdu des milliards de sa capitalisation dans un effondrement plus large. Cela a vu Bitcoin atteindre environ 40 000 $ plus tôt dans la journée, tandis que d’autres crypto-monnaies saignent également. Cela dit, il est intéressant de voir comment les investisseurs institutionnels gèrent la situation actuelle. OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

