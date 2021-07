CoinSwap Space ajoute des pools de jalonnement avec des récompenses ADA ⋆ Crypto new media

22 juillet 2021 – Tallinn, Estonie

CoinSwap Space, un échange décentralisé sur la Binance Smart Chain, a annoncé cette semaine la possibilité de miser son jeton CSS natif et de gagner des récompenses dans ADA. Cette nouvelle fonctionnalité, ainsi que la possibilité de gagner des récompenses en ETH et LINK, fait partie d’un trio d’options de staking pour CSS qui a récemment été lancée. Ces nouvelles options de jalonnement offrent aux utilisateurs des récompenses dans les principaux jetons cryptographiques, leur permettant de minimiser les risques liés à la volatilité du marché.

CoinSwap a été lancé cette année le 30 avril avec une suite complète d’options DeFi. Depuis lors, l’échange décentralisé a attiré de nouveaux utilisateurs grâce à sa facilité d’utilisation et ses faibles frais de transaction qui, à 0,20 $, sont encore moins que le PancakeSwap déjà très abordable. Semblable à PancakeSwap, CoinSwap utilise le modèle de teneur de marché automatisé (AMM) qui permet à ses utilisateurs d’ajouter du capital aux pools de liquidités en échange de jetons CSS natifs.

Depuis le lancement, CoinSwap a vu de nombreuses nouvelles paires, de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles options de jalonnement lancées sur le DEX. L’objectif de CoinSwap est de fournir une myriade de fonctionnalités DeFi différentes sur une interface facile à utiliser et, ce faisant, de rendre DeFi plus accessible à l’investisseur de détail moyen.

CoinSwap possède plusieurs fonctionnalités que les utilisateurs peuvent utiliser pour faciliter et accélérer l’interaction avec DeFi. Par exemple, CoinSwap propose une option de récolte de masse et de jalonnement de masse. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de CoinSwap de récolter instantanément tous les rendements de tous leurs pools de liquidités et de les envoyer directement à leur portefeuille ou de les composer en les jalonnant sur CoinSwap. En plus d’être plus facile et de ne prendre que quelques clics, cela est également moins cher car tous les jetons sont collectés via une seule transaction sur le BSC.

La volatilité récente du marché de la cryptographie a été particulièrement difficile pour les jetons à petite capitalisation. Alors que les principaux jetons comme Bitcoin et Ethereum sont actuellement à un peu plus de 40 % de leur plus haut niveau historique, certains jetons plus petits ont subi des pertes de près de 97 %. C’est pourquoi CoinSwap offre des récompenses en LINK, ETH et maintenant ADA. La viabilité à long terme de ces jetons devrait les protéger des pertes les plus lourdes.

Actuellement, comme la crypto pourrait entrer dans un marché baissier, de nombreux investisseurs recherchent un endroit pour stocker des fonds à long terme. Avoir la possibilité de gagner des récompenses dans ces jetons rend CoinSwap digne de considération pour ce stockage à long terme. Un autre point qui rend CoinSwap viable à long terme est que les jetons CSS, contrairement aux jetons CAKE natifs de PancakeSwap, ont un plafond rigide. Le plafond strict de 19 999 999 ainsi que le fait que la communauté peut décider à chaque étape du chemin pour que CSS devienne plus déflationniste, devrait fournir une certaine stabilité grâce à un marché baissier.

CoinSwap est également un cas rare compte tenu de son audit avant son lancement par Certik, l’une des sociétés de technologie de sécurité les plus fiables du secteur de la blockchain. Certik a effectué des audits de sécurité des contrats intelligents de CoinSwap en les testant avec un outil de vérification formelle de pointe. L’audit vérifie la capacité des pools de liquidités et des pools de jalonnement de CoinSwap à résister aux piratages.

À propos de CoinSwap Space

CoinSwap Space est une suite de services DeFi construite sur la Binance Smart Chain. Il propose principalement un échange décentralisé fondé sur le modèle de teneur de marché automatisé (AMM) qui offre les frais les plus bas sur BSC. Les utilisateurs de CoinSwap peuvent gagner le jeton CSS en jalonnant et en cultivant du capital. Les utilisateurs bénéficient également d’un routage intelligent, garantissant des rendements maximaux et le plus faible glissement disponible.

Site Web | Twitter | Github | Groupe de télégrammes | Annonces de télégrammes

Contacter

Alexandra Karpova

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou détenue par des ICO, des startups blockchain ou des entreprises qui font de la publicité sur notre plate-forme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité.

Suivez-nous sur Twitter Facebook Telegram

Consultez les dernières annonces de l’industrie