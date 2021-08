CoinSwap Space, premier DEX à fournir des achats cryptographiques directement sur n’importe quel portefeuille non dépositaire via le réseau Ramp ⋆ Crypto new media

[PRESS RELEASE – DUBAI, UAE – 20th of August 2021]

CoinSwap Space, l’échange décentralisé sur la Binance Smart Chain, a annoncé une intégration avec Ramp qui simplifiera l’implication dans DeFi. La rampe est une rampe d’accès fiat qui ne nécessite aucun justificatif de domicile à télécharger par le client. Ce partenariat permettra aux utilisateurs d’acheter des cryptos via CoinSwap Space directement sur leur Metamask ou de nombreux autres portefeuilles à l’aide d’une carte de crédit ou d’un virement bancaire. CoinSwap est le premier DEX à implémenter ce type d’achats cryptographiques directement sur des portefeuilles non dépositaires via Ramp et le partenariat démontre l’engagement de la bourse à rendre DeFi accessible à l’investisseur de détail moyen. Le partenariat est le dernier d’une longue série d’outils que CoinSwap a publiés en se concentrant sur la rationalisation des processus DeFi.

CoinSwap Space est une suite d’outils DeFi qui permet à ses utilisateurs de s’engager dans une myriade de fonctions DeFi différentes via un protocole facile à utiliser. Avec CoinSwap, les utilisateurs peuvent ajouter du capital aux pools de liquidités, aux jetons de participation et à la ferme de rendement, le tout sur une interface facile à utiliser. Grâce à l’efficacité de BSC, CoinSwap est en mesure de fournir ces processus avec des frais de transaction incroyablement bas. Même par rapport aux principaux DEX sur BSC, CoinSwap peut offrir des frais très bas, facturant 20% de moins que le plus grand DEX de BSC, PancakeSwap.

CoinSwap est le premier protocole d’échange décentralisé à intégrer une rampe d’accès fiat dans le cadre de son service. La nouvelle intégration innovante avec Ramp permettra aux swapeurs CoinSwap de transférer FIAT directement dans des jetons crypto sans avoir besoin de passer par un échange centralisé. L’adaptation au monde décentralisé peut être complexe pour les nouveaux investisseurs. Ramp fournit un accès simple à DeFi même pour ceux qui ne connaissent pas bien les processus qui y sont associés.

Ramp fonctionnera comme un widget intégré à l’interface CoinSwap. La conversion de FIAT en crypto sera gérée sur le site de l’opérateur, ce qui signifie que la transaction est entièrement réalisée par Ramp. Cependant, tout se déroulera sans que l’utilisateur n’ait jamais besoin de quitter l’application CoinSwap.

En tant que rampe d’accès fiat enregistrée, Ramp demandera parfois aux utilisateurs de compléter le KYC. La combinaison d’un service KYC avec un échange décentralisé est un tout nouveau concept et il faudra un certain temps pour s’y habituer, en particulier pour les investisseurs qui apprécient l’anonymat pour lequel la crypto est connue. Cependant, c’est aussi une indication d’un changement de philosophie que la crypto et la DeFi subissent actuellement.

La sphère crypto a longtemps été une sorte de Far West. C’était un endroit où les gens pouvaient déplacer d’énormes sommes d’argent de manière totalement anonyme et libre de tout type de réglementation. Bien que la criminalité dans la sphère crypto soit surestimée par les médias, il existait néanmoins une minorité importante qui utiliserait la crypto pour déguiser des activités illégales.

Alors que la crypto devient de plus en plus courante et que les institutions commencent à devenir des investisseurs, il devient nécessaire qu’il y ait un plus grand degré de transparence et de légitimité dans l’espace. Des intégrations telles que celles entre Ramp et CoinSwap font partie de l’avenir de la crypto où le pouvoir décentralisateur de la blockchain est combiné à la transparence, rendant l’espace sûr pour les investisseurs, petits et grands.

Il convient de souligner que CoinSwap reste entièrement décentralisé et ne nécessite aucune inscription ni KYC. Seuls les investisseurs souhaitant bénéficier du processus d’intégration de Ramp doivent fournir leurs informations d’identité à Ramp.

CoinSwap repose sur l’idée de rendre DeFi accessible à tous. L’intégration avec Ramp supprime une pierre d’achoppement et simplifie le processus, même pour les investisseurs les plus inexpérimentés. À mesure que DeFi devient grand public, il est essentiel que les protocoles soient orientés vers le grand public. L’intégration avec Ramp positionne CoinSwap Space pour répondre à une vague de nouveaux utilisateurs DeFi qui entreront dans l’espace alors que la crypto se dirige vers l’adoption massive.

À propos de CoinSwap Space

CoinSwap Space est une suite de services DeFi construite sur la Binance Smart Chain. Il propose principalement un échange décentralisé fondé sur le modèle de teneur de marché automatisé (AMM) qui offre les frais les plus bas sur BSC. Les utilisateurs de CoinSwap peuvent gagner le jeton CSS déflationniste en jalonnant et en cultivant du capital. Les utilisateurs bénéficient également d’un routage intelligent, garantissant des rendements maximaux et le plus faible glissement disponible.

À propos de la rampe

Ramp est l’une des toutes premières entreprises d’actifs cryptographiques enregistrées au Royaume-Uni ainsi que la première entreprise de cryptographie à recevoir un enregistrement Open Banking dans l’Union européenne. Ramp construit une infrastructure conforme à la loi qui relie l’infrastructure bancaire traditionnelle à l’avenir de la blockchain décentralisée.

