CoinSwitch Kuber collabore avec The Script Room pour sa nouvelle campagne

The Script Room a été nommé par CoinSwitch Kuber pour sa dernière campagne publicitaire. Avec cette campagne, la marque souhaite faire connaître Bitcoin tout en positionnant CoinSwitch comme une plateforme de trading crypto de premier plan et un leader d’opinion dans la catégorie. L’agence a travaillé sur deux films pour la campagne. Pour cibler le public de cricket, les films ont été conçus sous la forme d’annonces de plus courte durée.

« C’est une toute jeune marque dans une toute nouvelle catégorie. Combiné avec des objectifs ambitieux et une équipe très énergique, il n’est pas surprenant que nous ayons pu co-créer un travail vraiment passionnant et audacieux. La campagne a été bien reçue; nous espérons poursuivre cette association à travers de nombreux autres films », a déclaré le co-fondateur de The Script Room Ayyappan Raj.

Selon le co-fondateur, Ramsam, de The Script Room, la publicité pour les services financiers se fait le plus souvent avec beaucoup de gravité, de sérieux et généralement sur le territoire émotionnel. L’ensemble du Cryptocoin étant une catégorie relativement nouvelle, l’agence a voulu essayer une nouvelle idée. La création est une version des avertissements habituels qui accompagnent les publicités financières, et l’agence lui a donné une tournure intéressante, a noté Ramsam.

«Le partenariat avec The Script Room nous offre des moyens innovants d’examiner notre objectif de sensibiliser l’Inde à la cryptographie. Notre base d’utilisateurs est bien représentée dans toute l’Inde et nous assurer que ces nouveaux et jeunes investisseurs sont bien informés est notre plus grande priorité », a ajouté Swati Pincha, responsable de la croissance, Coinswitch.

La plate-forme crypto CoinSwitch Kuber prétend avoir plus de 10 millions d’utilisateurs. Alors qu’elle a commencé en 2017 par Ashish Singhal (PDG), Govind Soni (CTO) et Vimal Sagar (COO), la plate-forme a commencé ses opérations en Inde en juin 2020. Elle vise à créer un écosystème d’investissement qui simplifie l’investissement dans la crypto pour les utilisateurs de détail. , a-t-il déclaré dans un communiqué.

