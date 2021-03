Cointelegraph Consulting: Le battage publicitaire pour les NFT est réel, mais qu’en est-il du volume des transactions?

Les deux principaux marchés NFT, OpenSea et Rarible, diffèrent considérablement par le volume quotidien des transactions.

Les dernières découvertes de Covalent dans le bulletin bimensuel de Cointelegraph Consulting indiquent que le marché des jetons non fongibles possède ses propres baleines.

Le plus grand utilisateur d’OpenSea représente 192 millions de dollars en capital de réserve, tandis que les autres utilisateurs des 20% les plus riches en valeur des transactions ne représentent que 8 millions de dollars. De même, Rarible a une baleine avec 311 millions de dollars dans son portefeuille, et les autres 20% des utilisateurs actifs les plus actifs ont collectivement 9,2 millions de dollars.

OpenSea se décrit comme le plus grand marché NFT. En effet, la société est le leader du marché avec plus de 153 millions de dollars de transactions NFT facilitées à travers 97072 transferts différents depuis le début de 2021. Le principal concurrent, Rarible, est un deuxième pas si proche avec 33 794 800 dollars de transactions NFT sur 37 630 transactions depuis le début 2021.

Le tour d’horizon bimensuel de Cointelegraph Consulting décompose les tendances de la demande institutionnelle d’actifs numériques et de l’allocation de capital au cours des deux dernières semaines. Plus de 750 millions de dollars ont été levés au cours des cinq premiers tours de financement en deux semaines, Blockchain.com ayant la troisième plus grande augmentation de capital de l’industrie de la blockchain. Notamment, le marché NFT OpenSea a clôturé un cycle de financement de 23 millions de dollars mené par a16z au milieu de la manie NFT.

Nous félicitons également notre partenaire Covalent pour la clôture d’un cycle de financement stratégique mené par les poids lourds de l’industrie Hashed VC, Binance Labs, Coinbase Ventures et Delphi Digital.

En ce qui concerne les autres tendances chaudes, la course à l’enregistrement d’un fonds négocié en bourse Bitcoin (BTC) bat son plein avec trois autres sociétés déposant des demandes de changement de règle auprès de la Securities and Exchange Administration des États-Unis. Fidelity Investments, SkyBridge Capital et WisdomTree suivent les tentatives de VanEck et Valkyrie Digital Assets de lister un ETF Bitcoin réglementé.

Morgan Stanley est devenue la première grande banque américaine à offrir à ses clients institutionnels un accès aux fonds Bitcoin. Cette décision encourage une concurrence féroce entre les bailleurs de fonds. En réponse, NYDIG a réduit ses frais d’accès à 0,3%, soit plus de six fois moins que son concurrent le plus proche, Grayscale Bitcoin Trust.

Lisez l’édition complète du bulletin d’information ici pour plus de nouvelles et de signaux, avec des graphiques et des images détaillés.

Nous passons également en revue les nouvelles les plus importantes du secteur, y compris les fusions et acquisitions, les changements dans le paysage réglementaire et les intégrations de la blockchain d’entreprise. Inscrivez-vous maintenant pour être le premier à recevoir ces informations. Toutes les éditions précédentes de Market Insights sont également disponibles sur Cointelegraph.com.

La newsletter Market Insights de Cointelegraph partage nos connaissances sur les fondamentaux qui font bouger le marché des actifs numériques. Grâce aux informations sur le marché de l’un des principaux fournisseurs d’analyse du secteur, Covalent, la newsletter se penche sur les dernières données sur le sentiment des médias sociaux, les mesures en chaîne et les dérivés.