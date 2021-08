Coke Zero Sugar 400 à Daytona Speedway ⋆ .

Suivant Ryan BlaneyDeuxième victoire en Coupe de 2021, NASCAR se rend à Daytona pour la dernière course de la saison régulière 2021. Saluons une arrivée passionnante dans le Michigan, la photo des séries éliminatoires avec Daytona restant et à quoi s’attendre pour le Coke Zero Sugar 400 de samedi soir. Vous trouverez ci-dessous une ventilation complète de NASCAR DFS pour DraftKings et FanDuel, ainsi que quelques conseils NASCAR DFS pour faire des files d’attente quotidiennes fantastiques cette semaine.

Aperçu de la course NASCAR DFS : Coke Zero Sugar 400

Ford en fait sept de suite

Ford, Penske et Ryan Blaney ont peut-être tous quitté le Michigan en tant que vainqueurs. Pourtant, la véritable histoire des Irish Hills était les Chevrolet de Hendrick Motorsports. Le duo de Kyle Larson et Chase Elliott, les partants du dimanche en première ligne, se sont combinés pour mener 138 des 200 tours. De plus, tard dans la course (tour 175), Guillaume Byron a pris la tête, après des stands sous drapeau vert, et aurait pu gagner la course sans l’avertissement au tour 188. Sur les pistes intermédiaires cette saison, Hendrick a continué à se montrer avec des résultats impressionnants et a montré que le package de 550 chevaux a été l’un de leurs principaux objectifs. Cela dit, NASCAR ira toute une séquence de séries éliminatoires avant de courir à nouveau dans ce package à Las Vegas.

En parlant de cet avertissement tardif, ce drapeau jaune tardif a mis en place le scénario qui a permis à Ryan Blaney de gagner. Avant le tour 188, Blaney était coincé derrière Byron et Larson avec de l’air pur donnant à Byron un mur presque impénétrable. L’une des nombreuses raisons pour lesquelles l’ensemble de faible puissance devrait suivre le chemin des dinosaures ; les pilotes peuvent se rapprocher du leader mais ne peuvent jamais réellement faire le dépassement. Cela devient un jeu de forcer le leader à faire une erreur. Quelque chose qu’un pilote peut rarement faire en Cup Series. Quoi qu’il en soit, le redémarrage tardif a ouvert la voie à Blaney pour prendre les devants, étonnamment à partir du groove inférieur. Historiquement, la rainure supérieure a connu des taux de rétention beaucoup plus élevés, en particulier parmi ceux de la première rangée. Cependant, Blaney l’a fait fonctionner tandis que Byron a obtenu un pitoyable redémarrage, et Blaney a utilisé l’air pur à son avantage pour assurer sa sixième victoire en carrière en Coupe.

Dans les six victoires en carrière de Ryan Blaney en Coupe, voici ses totaux en tête : Pocono-17 : 10

Roval-18 : 16

Dega-19 : 35

Dega-20 : 63

Atlanta-21 : 25

Michigan-21 : 8 Petit échantillon mais il semble que si Blaney va gagner, il ne va pas vous épater. Il sera un facteur et scellera l’affaire en retard. – Phill (@RaceSheetsDFS) 23 août 2021

La photo des séries éliminatoires avec One to Go

La plus grande histoire à émerger du Michigan est peut-être ce qui s’est passé après la fin de la deuxième étape. Un très rapide et compétitif Austin Dillon faisait la course Brad Keselowski pour les points d’étape. Après être parti 26e et avoir légitimement couru vers l’avant, Dillon défiait Larson pour la tête. Une avance qu’il aurait dû prendre si Dillon avait fait preuve d’un peu de courage intestinal.

Néanmoins, après un cycle de puits tardif dans ce deuxième segment, Dillon et Keselowski couraient pour la sixième place avant que Dillon ne remporte le combat de quelques centimètres. Inexplicablement, Dillon est monté sur la piste tandis que Keselowski n’a pas réussi à se soulever et Dillon a été envoyé, le nez en premier, directement dans le mur extensible avant à 170 milles à l’heure. La journée de Dillon s’est terminée à la 36e place. Ce qui est exaspérant pour Dillon, outre la façon dont son épave aurait dû être évitable, c’est le fait que Tyler Reddick a eu ses propres problèmes en retard et a terminé à la 29e place. L’écart entre Dillon et Reddick, pour la dernière place des séries éliminatoires, aurait pu facilement être comblé avec seulement un top 10. Cependant, avec seulement Daytona restant, cet écart est de 25 points.

Vingt-cinq points peuvent facilement être effacés en une course, surtout si l’on considère la nature de Daytona. Cependant, Dillon n’est pas assuré d’une meilleure finition que Reddick simplement en raison de son propre historique de piste. Les épaves peuvent se produire n’importe où, à tout moment, à Daytona et les conducteurs les plus sûrs peuvent terminer leur journée sans faute de leur part.

Gagner et entrer

La lutte pour la place finale en séries éliminatoires peut cependant ne pas être décidée par Dillon et Reddick. Selon les règles de NASCAR pour se qualifier pour les séries éliminatoires de la Cup Series, tout ce dont un pilote a besoin est une victoire et de terminer parmi les 30 premiers au classement des points de la saison régulière. Ces paramètres ouvrent la porte à 13 pilotes supplémentaires, tous surlignés en jaune dans les feuilles de course de cette semaine. Pour Dillon et Reddick, cela signifie non seulement savoir où se trouve leur coéquipier, mais aussi s’inquiéter de 13 autres pilotes s’ils montaient en tête.

Ceci, à son tour, signifie que même Anthony Alfredo pourrait tamponner son passeport pour les éliminatoires s’il gagnait samedi soir. Une victoire de l’un de ces 13 pilotes leur donnera cette 16e place en séries éliminatoires et obligera Dillon et Reddick à se tourner vers 2022. Un scénario où Alfredo, Daniel Suarez, Erik Jones ou Ryan Precece accomplir cela semble irréaliste à première vue. Cependant, les courses estivales de Daytona ont été un peu plus chaotiques que leurs homologues de février. Dans le Coke Zero Sugar 400 de l’année dernière, seulement 25 voitures ont terminé la course, avec seulement 20 dans le tour de tête. Lors de l’événement Daytona de l’été 2018, seulement 20 voitures ont terminé la course avec seulement 17 dans le tour de tête.

De plus, les trois derniers gagnants de Coke Zero Sugar 400 (Guillaume Byron, Justin Haley, Erik Jones) tout ce qui a vu la victoire était leur première et unique victoire de cette saison. Il n’est pas si fou d’imaginer qu’un longshot soit le vainqueur de samedi soir. C’est le scénario imaginé par NASCAR lorsqu’ils ont combiné ces règles, Daytona étant la dernière course de la saison régulière.

Course sous les lumières à Daytona

Beaucoup d’encre a été renversée sur Daytona, les courses de superspeedway et les implications pour NASCAR DFS. Pour les joueurs DFS qui ne connaissent pas les particularités des événements de superspeedway et leur impact sur le score DFS, assurez-vous de lire cet article précédent. Il met à nu tout ce qu’il faut savoir pour samedi soir. Pour ceux qui veulent juste les faits saillants, regardez cette vidéo ci-dessous:

La principale chose à garder en perspective est que cette course peut devenir chaotique à la simple pression d’un interrupteur. En raison de ce caractère aléatoire attendu, il est préférable de constituer des files d’attente à la lumière de facteurs avec une notation plus assurée ; à savoir, placer le différentiel et la position d’arrivée. Ces deux mesures de notation se retrouvent chez les pilotes commençant dans la partie arrière du terrain.

Cependant, il y a un problème avec cette approche : plus des trois quarts des joueurs DFS utiliseront également cette stratégie. Ce qui était autrefois un secret de l’industrie parmi les plus avertis des joueurs DFS est devenu aussi accepté que les milkshakes dans un restaurant de hamburgers. Si quelqu’un veut éviter les files d’attente en double, il doit faire un écart à gauche lorsque les autres tournent à droite. Cela comprend l’utilisation de pilotes qui commencent à un chiffre ou des adolescents, le fait de jouer des dominants potentiels et/ou la maximisation des projections de propriété et des pivots ultérieurs. Ne pas faire ce que fait la foule sera primordial pour trouver un semblant de différenciation ce samedi.

Vous recherchez plus de contenu de sélections NASCAR DFS ? Nous avons beaucoup d’articles, de données, de feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil Awesemo NASCAR DFS.