Coko de SWV révèle qu’elle est un fils parmi des centaines bloqué sur l’I-95 pendant des heures

Le chanteur du trio R&B à succès SWV a partagé qu’elle et son enfant faisaient partie des centaines d’automobilistes bloqués pendant plusieurs heures sur l’I-95 gelée mardi en Virginie.

Cheryl Gamble, mieux connu comme Coko, partagé avec les fans sur Instagram qu’elle et son fils Jalen Clemons ont été coincés dans leur voiture pendant neuf heures après qu’une tempête de verglas a recouvert l’autoroute et provoqué des accidents.

Cheryl « Coko » Gamble, chanteuse du trio R&B à succès SWV, et son fils faisaient partie des centaines d’automobilistes bloqués pendant plusieurs heures sur la route gelée 1-95 mardi en Virginie. (Photo : Bennett Raglin/.)

« Aujourd’hui est un grand jour!! » Gamble a écrit de Fairfax. « Je ne ressemble pas à ce que j’ai vécu ! »

« Hier, j’ai été bloqué sur la I95 nord pendant 9,5 heures ! elle a continué. «Je me suis retrouvé coincé sur un tas de neige, les gens ont eu la gentillesse de me pousser dehors. Ma voiture est un peu endommagée mais, @jayyemichael et moi sommes en sécurité. Je me suis rendu dans un hôtel où je resterai jusqu’à ce que je puisse rentrer chez moi.

« Je n’ai JAMAIS rien vécu de tel auparavant !!! » elle a ajouté. « Je pense que Dieu nous a gardés en sécurité ! »

Le chanteur a conclu : « Plus de voyages en voiture [for] moi! »

Les fans et amis de Gamble ont montré leur soutien dans la section commentaires de son article.

« C’est fou, » DJ Spinderella a écrit. « Content que vous alliez bien ! »

Dans le message IG, Gamble a partagé une photo d’elle-même et de la route de glace qui a piégé des centaines d’automobilistes – certains pendant plus de 24 heures, selon CNN.

La fermeture s’est produite lundi lorsque plus d’un pied de neige a été déversé sur la région. Les responsables des transports ont déclaré au média que la cause de l’afflux de la circulation était due au fait que les camions étaient bloqués par la neige et la glace.

Il n’y aurait eu aucun rapport de blessures ou de décès. « C’est génial. Mais c’est juste – c’est juste de la chance stupide à ce stade, » Jim DeFede, un journaliste coincé, a raconté Jake Tapper, « Cela aurait pu être beaucoup plus grave. »

DeFede a déclaré que plusieurs camionneurs aidaient les chauffeurs. Il a dit qu’il en avait vu un distribuer des bouteilles d’eau et un autre distribuer des miches de pain.

Sénateur de Virginie et ancien candidat à la vice-présidence Tim Kaine a déclaré qu’il était lui aussi coincé dans le bruit de la circulation pendant plus de 24 heures.

« À un moment donné, cela est passé d’une journée de voyage misérable à une sorte de journée de mode de survie pour moi », a déclaré le démocrate à CNN. Alisyn Camerota le mardi par téléphone. « Et les routes sont incroyablement glissantes, et ma voiture glisse, et je n’ai ni nourriture ni boisson dans ma voiture, alors j’étais plus concentré sur ‘OK, comment puis-je me sortir de ce pétrin en toute sécurité.' »

