Col-5 arrive sur Terra (LUNA) et la communauté est optimiste, mais qu’est-ce que c’est ? ⋆ Crypto nouveaux médias

La notoriété croissante du jeton natif LUNA de Terra a été largement motivée par les diffusions entourant la mise à niveau cruciale du réseau, Columbus-5 initialement prévue pour le 9 septembre.

L’équipe Terra a récemment annoncé que le déploiement du réseau principal Columbus-5 serait retardé d’environ trois semaines tout en rassurant la communauté impatiente qu’il n’y avait “aucune raison de s’inquiéter”.

Pourquoi le buzz

La mise à niveau majeure activera le protocole Inter Blockchain Communication pour communiquer avec Cosmos et d’autres blockchains.

Mais alors que les ponts inter-chaînes permettront à Terra d’exporter ses pièces stables vers d’autres plates-formes, élargissant rapidement leur cas d’utilisation, le jeton natif en profitera également de plusieurs manières.

LUNA échangé contre le stablecoin natif TerraUSD (UST) de Terra sera brûlé, par opposition à envoyé à un pool communautaire comme c’est le cas actuellement, ce qui, en théorie, ajoutera une pression à la baisse sur son offre, tout en augmentant son prix.

Au fur et à mesure que le commerce de détail revient sur le marché à la recherche d’un investissement plus légitime, il pourra facilement s’identifier au récit de $LUNA. Plus de $UST utilisé = moins de $LUNA = augmentation du prix. Je ne suis pas sûr qu’un autre L1 ait un récit aussi simple sur lequel le commerce de détail s’accroche – Westie.UST🌖 (@WestieCapital) 31 août 2021

De plus, comme le chercheur en crypto Westie, qui se concentre sur l’écosystème Terra, l’a souligné sur Twitter, après le lancement de Columbus-5, les frais de swap seront versés aux jalonneurs LUNA et ceux-ci devraient augmenter.

Au fur et à mesure que l’adoption de l’UST se développe et que de plus en plus de LUNA brûlent, sa valeur augmentera et les récompenses de jalonnement augmenteront avec elle, ce qui rend extrêmement attrayant pour les gens de faire jalonner leur LUNA.

À la suite de Col-5, les frais d’échange seront versés aux jalonneurs au lieu d’être brûlés, ce qui entraînera probablement des récompenses de jalonnement supérieures à 10%, en plus des largages aériens de nombreux protocoles de lancement. Cela rend extrêmement attrayant pour les gens de verrouiller leur $ LUNA en jeu – Westie.UST🌖 (@WestieCapital) 31 août 2021

La demande pour les pièces stables de Terra, telles que l’UST, est motivée par l’utilité et l’utilisation des produits dans l’écosystème de Terra, mais avec plus de 60 applications devant être lancées après la mise à niveau de Columbus-5, l’adoption de l’UST pourrait exploser.

La première raison de la croissance parabolique a à voir avec l’adoption de $UST, étant donné que chaque $UST nécessite 1 $ de $LUNA pour être acheté et brûlé. Avec Col-5 vient de nombreux projets différents dont le but est d’utiliser autant de $UST que possible. – Westie.UST🌖 (@WestieCapital) 31 août 2021

Beaucoup de ces nouveaux venus dans l’écosystème pourraient changer la donne.

Mars Protocol, le premier marché monétaire de Terra proposera des emprunts non garantis. Le protocole Nexus apportera une protection LTV pour le protocole d’épargne à haut rendement de Terra Anchor et le protocole de négociation d’actifs synthétiques Mirror. Protocol Talis est sur le point de lancer une place de marché NFT sur Terra et enfin, Ozone, un protocole d’assurance mutuelle, permettra une couverture optimisée des risques de défaillance technique, rendant l’ensemble de l’écosystème plus sécurisé.

Pourquoi le retard

Plus tôt dans la journée, l’équipe Terra a annoncé sur Twitter que le déploiement du réseau principal Columbus-5 serait retardé jusqu’à la fin du mois.

1/ Le déploiement du réseau principal Columbus-5 sera retardé d’environ 3 semaines jusqu’à une nouvelle hauteur de bloc de 4 724 000, à peu près équivalente aux heures suivantes : 29/09/20 à 20h30 PST

30/09 à 03h30 UTC

30/09 à 12h30 KST – Terra (UST) Propulsé par LUNA 🌕 (@terra_money) 1er septembre 2021

“Pas besoin de s’inquiéter, car l’objectif est de mettre en œuvre des mesures de précaution supplémentaires pour le déploiement de la mise à niveau du réseau principal la plus importante de Terra à ce jour afin d’assurer le lancement le plus fluide possible”, lit-on dans l’annonce.

L’équipe a ajouté que le temps d’arrêt sera utilisé pour assurer la compatibilité entre Columbus-4 et Columbus-5, tout en offrant “plus de marge de manœuvre pour les projets tiers basés sur Terra avec des dépendances sur des applications existantes telles que Mirror, Anchor, TerraSwap et Shuttle” que tous doivent migrer.

Enfin, pendant le délai, l’équipe a déclaré qu’elle “fournirait une documentation plus complète et plus complète à la communauté et aux développeurs tiers sur les spécificités de la mise à niveau Col-5 et sur la façon de l’utiliser correctement”.

