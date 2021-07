Colangelo pense que LeBron James ne reviendra pas dans l’équipe olympique à 36 ans

01/07/2021 à 6h53 CEST

“Le temps du père fait des ravages”, a déclaré l’ancien entraîneur et réalisateur américain de basket-ball Jerry Colangelo pour signifier qu’à 36 ans la star LeBron James envisagera difficilement de faire partie de la équipe olympique. “Je pense que son temps est révolu”, a-t-il déclaré dans une interview à ESPN, rappelant la contribution “appréciée” qu’il a apportée à l’équipe américaine aux Jeux de Londres en 2012, la dernière des trois apparitions olympiques qu’il a eues. James a commencé son cycle à Athènes 2004, qui s’est terminé par une médaille de bronze décevante. À Pékin 2008 et à Londres, l’or a été suspendu. Au total, il a joué 68 matchs. Son absence en 2016 qu’il a lui-même regretté.

Cette année pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’équipe des États-Unis n’a que deux joueurs qui étaient à Rio de Janeiro 2016, l’attaquant Kevin Durant (Brooklyn) et puissance en avant Draymond vert (État d’or).

L’inclusion de l’attaquant de puissance pour les Cleveland Cavaliers Kévin Amour, un ancien coéquipier de James, a également attiré le plus d’attention et de controverse. Colangelo a défendu l’ajout de Love à la liste, arguant que l’équipe avait besoin d’un autre grand homme pour avoir plus d’options aux positions de numéro quatre et cinq. “La plupart des grands hommes éminents de la NBA sont des joueurs internationaux. Ce ne sont pas des Américains. Nous n’avons pas développé de grands joueurs comme ils l’ont fait dans d’autres pays”, a déclaré Colangelo.