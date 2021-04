‘Colate’, l’ex de Paulina Rubio, révèle qu’il a suivi un cours pour être un meilleur père – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Nicolás Vallejo-Nágera, connu sous le nom de Colate, a souligné que sur décision du tribunal, il devait suivre un cours pour être un meilleur père, ceci après la bataille juridique qu’il a affrontée contre Paulina Rubio pour la garde de son fils, Andrea. L’homme d’affaires a souligné qu’au-delà d’être une punition, les cours lui permettaient d’être «plus calme».

Dans une interview pour le programme Sale el Sol, Colate a souligné que suivre ce cours lui avait laissé une grande satisfaction, mais il a regretté que certaines personnes le considèrent comme quelque chose de négatif. Il est à noter que dans le programme, il a été révélé que l’homme d’affaires avait été poursuivi à plus de 50 reprises et dépensé jusqu’à un demi-million de dollars dans ces poursuites.

«Des choses très folles sont arrivées comme avoir été obligé de suivre un cours de papa, mais bon je l’ai fait et j’étais super content de le faire parce que cela m’a laissé encore plus calme et paisible qu’avant, c’est-à-dire que je ne l’ai pas fait. eu un problème, que d’autres personnes se consacrent à le répandre comme s’il s’agissait d’une sorte de victoire ou de punition, enfin cela reste déjà dans chacun d’eux. Ils m’ont forcé à le faire, je l’ai fait, je remplis mes obligations qu’ils m’imposent et j’étais très content de le faire », a déclaré l’ex-mari de La chica dorada.

Colate a nié avoir eu une relation amoureuse à ce moment, car il a indiqué que les photographies prises de lui avec une femme ne sont pas récentes.

«Ce n’est pas comme ça, certaines photos ont été prises avec un bon ami avec qui j’avais une relation privilégiée, mais ces photos sont un peu vieilles et cette relation aussi. À ce jour, car je roule toujours seul. J’ai une vie un peu compliquée pour trouver l’amour », a-t-il assuré.

Information de: MILENIO