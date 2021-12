Colau assure que Primavera Sound reste à Barcelone

17/12/2021 à 13:07 CET

Toni Sust

Après les rumeurs d’une possible marche du festival Primavera Sound à Barcelone, la maire de Barcelone, Ada Colau, s’est manifestée ce vendredi pour assurer que le festival reste à Barcelone. « Il est hors de question que le festival reste à Barcelone & rdquor ;, a-t-il proclamé.

Colau a fait directement allusion à l’un des points qui séparent l’organisation du consistoire : la possibilité que Primavera Sound consolide le modèle élargi du festival, c’est-à-dire comprenant deux week-ends, quelque chose de prévu pour 2022 afin de récupérer les pertes générées par l’arrêt causé par la pandémie. « Je veux rappeler que je suis moi-même sorti pour annoncer l’édition augmentée de 2022 & rdquor ;, a-t-il souligné pour souligner qu’il accorde de l’importance à la question.

Complicité et argent

La maire a clairement fait savoir que son gouvernement est favorable au maintien de ce modèle pour au moins un an de plus : « Nous travaillons pour que l’édition élargie ait lieu en 2022 et aussi en 2023 & rdquor ;. Et il a ajouté qu’au cas où il y aurait un doute qui pourrait devenir un malentendu, ce vendredi, il y aura une réunion entre l’organisation du festival et le maire adjoint pour la Culture, Jordi Martí.

« Je n’ai jamais douté de la complicité entre Barcelone et Primavera Sound et s’il y en avait, cela sera résolu lors de la réunion qui se tiendra aujourd’hui & rdquor;. Lorsqu’on lui a demandé si le conflit était lié à une augmentation du loyer facturé à Primavera Sound, a nié qu’il y ait un problème d’argent.