Colau gagnerait les élections en étant le cinquième dirigeant le plus apprécié

27/12/2021 à 11h30 CET

Carlos Marquez Daniel

Don anticipé des rois pour Barcelone en Comú. Selon le baromètre municipal présenté ce lundi, les ‘communs’ gagneraient les élections avec un relâchement inhabituel ces derniers temps. L’enquête dresse un intention de vote du jamais vu depuis 2006, avec le premier match à plus de quatre points du second, EsquerraEn l’occurrence, une formation qui était en tête du baromètre de juillet. L’ERC passe de 13,8% à 10,2%, tandis que BEC il passe de 12,3% à 14,8% et le PSC baisse de deux points de pourcentage en passant de 9,6% à 7,4%. Pour compenser l’euphorie, et dans l’un de ces petits rebondissements compréhensibles, le la maire suspend l’évaluation avec une note de 4,2 et l’obtention d’une discrète cinquième place.

La insécurité continue de mener la liste des principales préoccupations de la société et évaluation de la gestion municipale s’enfonce comme jamais auparavant au cours des deux derniers trimestres, avec près de la moitié des entretiens évaluant comme « très mauvais » ou « mauvais » le travail de l’actuel municipalité. C’est la pire note depuis que Colau a pris ses fonctions en mai 2015.