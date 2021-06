Colbert et Nyambayar se battront pour la ceinture intérimaire WBA ce samedi

in

Chris Colbert fera la deuxième défense de son titre intérimaire WBA des super-plumes ce samedi contre le difficile challenger Tugstsogt Nyambayar au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie.

L’Américain est l’un des combattants les plus marquants d’aujourd’hui, bien que sa popularité ne cesse d’augmenter. Le natif de Brooklyn n’a que 24 ans et a un excellent style de boxe, avec un bon mouvement, une excellente défense et un volume de coups de poing élevé qui rend tous ses combats intéressants.

“Prime Time” a remporté la ceinture le 18 janvier 2020 avec une large victoire par décision unanime sur Jezreel Corrales du Panama. En décembre, il est revenu sur le ring pour faire sa première défense et l’a résolu avec un KO technique en 11 rounds contre le Panaméen Jaime Arboleda dans une démonstration de domination.

Maintenant, il aura le mongol Nyambayar devant lui. Il a pris le combat à quelques semaines d’intervalle, mais il a un excellent bilan et est un challenger dangereux pour le champion. Il a 29 ans et a battu des adversaires comme Oscar Escandón et Claudio Marrero.

La cérémonie de pesée aura lieu vendredi, où ils doivent peser 130 livres pour se qualifier pour le combat. Samedi, ils monteront sur le ring pour se battre pour la ceinture.

Colbert a 15 victoires, est invaincu et a éliminé 6 adversaires, tandis que Nyambayar a 12 victoires, 1 défaite et 9 KO.