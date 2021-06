Colbert se moque sauvagement de Donald Trump sur son pantalon ridicule 10z viral

Ce week-end, Donald Trump a pris la parole lors d’un événement organisé par le GOP de Caroline du Nord. Il s’agit de l’un des premiers discours importants du 45e président depuis son départ. Trump a surtout déployé ses plus grands succès, parlant de fraude électorale et attaquant ses ennemis.

Photo de Matt Winkelmeyer/.

Le lendemain, cependant, personne n’était intéressé à parler du discours. Au lieu de cela, l’accent était mis sur la paire de pantalons que Trump portait. Non seulement ils étaient très froissés, mais ils semblaient aussi, à certains angles, être à l’envers. Stephen Colbert s’est adressé à “pants gate” lors de son monologue de lundi soir.

L’hôte de fin de soirée a commencé, “[Trump did a bunch of stuff but] personne n’y a prêté attention car on aurait dit qu’il portait son pantalon à l’envers. Soit il partage un tailleur avec une poupée Ken, soit il passe tellement de temps à retirer des trucs de son keister, ça aide juste d’avoir la fermeture à glissière là-bas pour le rendre facile. Mais cela a soulevé beaucoup de questions, comme : comment a-t-il zippé le pantalon ? Sa ceinture était-elle aussi à l’envers ? Et quelle chance avons-nous que cet homme n’ait plus les codes nucléaires ?

Colbert a poursuivi: “Oh, alors je suppose que nous n’aurons pas de troisième procès en destitution maintenant. Ce qui est dommage car ils ont déjà rédigé les Articles of Im-pants-ment.

Regardez un extrait du segment ci-dessous, avec l’aimable autorisation de The Late Show :

Lien source