Colbrelli termine la première journée de montagne avec un sprint, Dennis continue de mener

29/04/2021 à 18:27 CEST

Italien Sonny Colbrelli (Bahreïn Victorious) a été le sprint le plus rapide parmi les 50 coureurs qui ont disputé la victoire dans la deuxième étape du Tour de Romandie entre La Neuveville et Saint Imier, avec un parcours de 165 kilomètres, dans lequel l’Australien Rohan Dennis (Ineos), a conservé le maillot de leader jaune.

Enfin vint une victoire qui résista Sonny Colbrelli (Desenzano del Garda, 30 ans), deuxième la veille après Sagan, dans un sprint disputé et serré où il a levé les bras avec un temps de 4h.21.42, devant le Néo-Zélandais Patrick Bevin (Israel Start Up) et les Suisses Marc Hisrchi (Emirats des EAU). Une arrivée réduite à moins de la moitié du peloton, mais qui comprenait tous les favoris du général. Marc Soler il occupait la dixième place.

Dans le général sans changements. Rohan Dennis a tenu la tête en douceur, maintenant avec Bevin en deuxième place grâce au bonus puis aux têtes d’Ineos, Géraint Thomas Oui Richie porte. Le premier espagnol est Jésus Herrada (Cofidis), septième à 14 secondes. Ion Izagirre est de quinze à 21 secondes et faire d’habitude apparaît dans le carré 23 à 27.

Le colombien Miguel Ángel “Supermán” López Il est le premier homme de Movistar, treizième à 19 secondes, en attendant le jour clé de la montagne samedi prochain. Une journée pour les acteurs du général, avec 7 ports et 3300 mètres de dénivelé total. Une étape de montagne avec une fin de sprint. Au début, 6 hommes se sont échappés, dont l’italien de Movistar Villella et l’Équatorien d’EF Education Jonathan Caicedo, près de Taaramäe, Tolhoek, Hamilton Oui Hermann Pernsteiner.

Ineos est toujours aux commandes du peloton, poursuivant une évasion contrôlée en environ 2 minutes. Ensemble, le sextet a dépassé les hauteurs de Prêles, Chaumont, Les Bugnenets et le Mont Crosin, jusqu’à l’arrivée du tournant de l’étape.

Ascension des Pontins (2e, 4,1 km à 8,4% et 12 rampes) attaquée devant le vétéran estonien de 34 ans Rein taarama (Intermarché), vainqueur de l’étape Giro y Vuelta et Vuelta a Burgos, stimulé par la proximité d’un peloton qui circulait à 1,40, toujours uni et avec les favoris marquant en tête, toujours au son que jouait Ineos.

Taaramae couronné avec 2 minutes. Personne ne s’est déplacé dans la hiérarchie, indifféremment. Les grands ont décidé, s’il en est, de jouer les cartes dans la dernière difficulté de la première journée de montagne sérieuse, La Vue des Alpes (1er. 7,8 km à 6,7% avec des sections de 9, dont les premières rampes ont atteint l’Estonien avec les illusions intactes.

Ses anciens compagnons de fuite étaient déjà intégrés dans l’immensité du groupe à cette époque, toujours sans mouvements significatifs à 25 kilomètres de Saint Imier, une ville du canton de Berne. Mais le port a fini par dévorer le dernier survivant de l’aventure de la journée, à 4 kms du sommet.

Il y a eu quelques mouvements sans cohérence, mais le leader Rohan Dennis a empêché les joies des autres. Il a continué à faire le travail d’un homme grégaire vêtu du maillot jaune, conduisant ses têtes de ligne autour, Géraint Thomas Oui Richie porte. Marc Soler Y “Superman” Lopez Ils sont venus remorqués par le train Ineos.

Sans nouveauté dans l’ascension entre les hommes du général. Dennis couronné en tête, a affronté la descente aux commandes des opérations, a conduit le groupe à proximité immédiate du sprint et s’est écarté pour que les sprinteurs se prononcent avec son maillot jaune bien rangé et leurs leaders en lieu sûr.

Bahreïn a lancé le sprint avec Caruso, il doit rouler Colbrelli et le Lombard n’est pas pardonné. Il a fallu une victoire très travaillée. Le 27e de sa carrière professionnelle et le troisième pour son équipe cette saison. Un triomphe de justice.

Ce vendredi se déroulera la troisième étape, au départ et à l’arrivée à Estavayer, avec un parcours de 172 kilomètres.