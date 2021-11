Colby Covington fait de graves allégations contre LeBron James

Après sa récente défaite contre le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman, beaucoup se sont demandé si un Colby Covington plus calme et plus sobre allait émerger. Quelqu’un humilié par des pertes répétées au plus haut niveau.

La réponse à cette question semble être un non catégorique.

Covington a repris ses vieux tricks cette semaine, visant l’une de ses cibles préférées : LeBron James.

Lors d’une récente interview, Covington a fait une sérieuse allégation contre James.

La demande? Que la star des Lakers met la vie des policiers en danger.

« Ils ont des cibles sur le dos parce qu’ils ont réveillé des athlètes comme LeBron James, qui, vous savez, veulent juste, vous savez, vouloir mettre des cibles sur la vie de ces personnes innocentes, des vies sur la tête, vous savez », a-t-il déclaré. «Et ce sont les mêmes personnes qu’il appelle pour protéger sa famille et lui donner une sécurité privée. Donc, cela montre juste l’hypocrisie.

Covington ne s’est pas arrêté là, cependant. Il a également visé James à propos de son école « I Promise », qu’il prétend être un stratagème d’évasion fiscale.

« Je n’allais pas le laisser duper les gens et faire croire aux gens qu’il est un guerrier de la justice sociale et qu’il est sur ce piédestal », a poursuivi Covington.

« Non, LeBron James n’est pas sur un piédestal. Ce type est une merde. C’est un déchet. Il utilise cette école qu’il finance comme déduction fiscale, puis il veut prétendre qu’il est un bon gars. Non, ce n’est pas un bon gars, mec. Tout ce qui l’intéresse, c’est de remplir ses poches et de se prosterner devant la Chine.

Les liens de James avec la Chine, de toute évidence, ont conduit à de multiples incidents au cours de la semaine dernière. Il y a eu sa confrontation mémorable avec un autre joueur de la NBA, ainsi que l’intimidation à laquelle son fils, Bronny, a été soumis lors d’un match de lycée.

Dans l’ensemble, il est sûr de dire que Covington et James ne seront probablement jamais amis. Entre les tirs du premier sur le second concernant sa mère et sa manière générale de se comporter, une ligne a été franchie qui ne peut tout simplement jamais être franchie.

