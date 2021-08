Colby Covington prédit à quoi ressemblerait son combat avec Dustin Poirier

Rien n’indique qu’ils s’affronteront chez les poids mi-moyens de l’UFC mais Colby Covington sait ce qui se passerait s’il combattait Dustin Poirier. Rappelons-nous que bien que les deux ne soient pas dans la même division, ils ont une rivalité depuis que “Chaos” a été expulsé de l’équipe qu’ils partageaient, l’American Top Team. Il n’y a pas si longtemps, Covington lui-même a tenté de réprimer Poirier avec une vidéo d’une séance d’entraînement et quelques jours plus tard, il a critiqué sa victoire sur Conor McGregor à l’UFC 264.

“Le Diamant” préfère rester à l’écart sans répondre -principalement- aux attaques qu’il reçoit de son ancien coéquipier, car il sait qu’il n’y gagnerait rien et qu’il a aussi beaucoup à faire en poids léger. Il a récemment désigné l’actuel champion du monde Charles Oliveira et Nate Diaz comme ses deux adversaires potentiels. Dans le même temps, il reçoit un défi de revanche de Justin Gaethje. Sans oublier le quatrième combat contre “The Notorious”.

Mais Colby Covington continue de parler et dans une récente interview avec James Lynch, il a dit ceci à propos d’un match entre les deux : « Je me vois le battre partout dans l’Octogone, le jetant d’un côté à l’autre jusqu’à ce qu’il se détache. Ce serait probablement une reddition verbale. Il serait probablement le premier d’un combat de haut niveau à gagner par annihilation pure et simple. Ce ne serait pas compétitif et au fond il le sait. Je veux juste qu’il assume la responsabilité de ses paroles.

