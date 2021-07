Colby Covington qualifie la victoire de Dustin Poirier sur Conor McGregor de “coup de chance” et “a montré ses vraies couleurs” avec des célébrations

Colby Covington pense que Dustin Poirier a montré ses vraies couleurs avec la façon dont il a remporté une victoire sur Conor McGregor à l’UFC 264.

Beaucoup diraient que Poirier gagnait le premier tour contre McGregor, mais nous n’avons jamais pu savoir comment le combat se déroulerait après que l’Irlandais s’est cassé la jambe avec un coup de pied avant.

Poirier a remporté la victoire sur McGregor pour la deuxième fois cette année

Le résultat serait une victoire de TKO pour Poirier, mais McGregor l’appelait furieusement un arrêt de médecin alors qu’il était allongé sur la toile.

Covington, qui, selon le président de l’UFC, Dana White, est le prochain à affronter Kamaru Usman pour le titre des poids mi-moyens, a qualifié cela de victoire par hasard pour Poirier.

“Je pensais que cela montrait le” gentil et charitable “, le vrai personnage de Dustin “The Doofus” Soirier hier soir”, a déclaré Covington dans une interview avec Fanatics View. « Il est dehors, se pavanant devant le visage de Conor. De toute évidence, c’était un coup de chance. Conor s’est cassé la jambe. C’était une fin de décision par hasard.

Colby Covington n’est pas fan de Dustin Poirier

« Ce n’était pas un KO, ce n’était pas une décision claire, ce n’était pas une soumission. Le gars est là-bas en train de se pavaner devant le visage du gars lors d’une chute lorsque (McGregor) a fait sa carrière et a tout fait pour que Dustin lui donne ce grand combat.

“Je pensais que ce était drôle. Cela a montré ses vraies couleurs, son caractère – il a son petit accessoire, sa femme Jolie là-bas. De toute évidence, elle est un accessoire.

«Il l’utilise uniquement comme accessoire parce qu’il sait qu’il est une personne de merde et qu’il veut agir comme s’il était un gars sympa, un père de famille, un père et un bon mari. Donc, cela a juste montré son vrai caractère (samedi) soir. C’est un sac à poussière, et tout le camp dans lequel il réside l’est aussi.

Le camp dont parle Covington est American Top Team, l’endroit où Covington s’entraînait. Un coéquipier de Poirier est Jorge Masvidal, quelqu’un avec qui Covington a de gros problèmes.

Jorge Masvidal et Colby Covington se sont entraînés ensemble pendant des années à l’American Top Team

Beaucoup de ces problèmes ont commencé lorsque Chaos a quitté le gymnase après avoir mal payé ses entraîneurs, selon Gamebred.

« Les gens me donnaient beaucoup de choses cette semaine. Ils disaient : “Pourquoi t’en prends-tu à Dustin ?” Mec, Dustin pèse plus que moi », a déclaré Covington.

«Nous avions l’habitude de peser à American Top Team tout le temps. Le gars pèserait 188, 190. Je suis comme 185. Je ne veux pas perdre beaucoup de poids parce que je sais que je suis le meilleur au monde dans la catégorie de poids dans laquelle je me bats.

«Je n’ai pas à rechercher un avantage de poids et à réduire tout ce poids pour me sentir comme le plus gros. Donc, tous les gens qui disent ‘Arrêtez de vous en prendre aux poids légers’ – je m’en prends à un gars qui est plus gros que moi.

Poirier a remporté deux victoires consécutives contre la plus grande star de l’UFC

Après que Covington ait choisi Khabib Nurmagomedov pour vaincre Poirier, The Diamond était furieux. Il a dit que c’était «à vue» chaque fois qu’il le voyait ensuite et que leurs problèmes augmentaient.

« Ce n’est pas de ma faute si Dustin disait aux médias : ‘C’est à vue quand je vois Colby.’ Mais j’ai vu le gars 40 ou 50 fois depuis qu’il a dit que c’était à vue, alors qui est l’homme de parole ? Qui n’est pas homme de parole ?

Covington a beaucoup d’affaires à régler à 170 livres, mais il a accueilli Porier pour passer de 155 livres et lui faire face.

Covington est l’une des stars les plus polarisantes de l’UFC

“Sa meilleure opportunité d’argent s’il veut faire de bonnes affaires est de monter à 170 et de voir papa”, a déclaré Covington. « C’est une rivalité personnelle. Ce n’est pas comme si j’essayais de m’en prendre à quelqu’un et il n’y a pas de récit dans le combat.

«Ce gars, nous nous entraînons ensemble 10 ans en arrière et il m’a dit des choses dans le gymnase, je lui ai dit certaines choses. Il y a des problèmes personnels profonds, profonds, profonds avec ce drame et ce bœuf, et j’espère juste qu’ils s’installeront un jour dans l’octogone. Mais s’ils ne le font pas, alors les fans sauront qui est papa.