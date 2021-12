Dustin Poirier est mêlé à une rivalité passionnée avec Conor McGregor au cours des 12 derniers mois, mais Colby Covington rivalise avec l’Irlandais pour savoir à quel point une querelle peut devenir personnelle.

Poirier et Covington sont d’anciens partenaires d’entraînement de l’American Top Team, un endroit où Chaos est parti sous un nuage de controverse au milieu des affirmations de son coéquipier Jorge Masvidal selon lesquelles Covington ne payait pas correctement le gymnase et ses entraîneurs.

Colby Covington et Dustin Poirier pendant leur séjour ensemble à American Top Team

De nombreux fans ont estimé que McGregor est allé trop loin lorsqu’il a suggéré qu’il tuerait Poirier à l’intérieur de l’octogone et il a fait une menace similaire envers la femme de Poirier, Jolie.

Bien que ce soit dépassé, on pourrait penser que c’est dans le feu de l’action ou dans l’esprit de McGregor, dans le cadre de la vente du combat.

Covington est devenu beaucoup plus personnel avec son attaque contre Poirier.

« Dustin, tu es un lâche ******. Ta femme est une pute et elle a de faux seins sur la poitrine. Et tu es un morceau de putain de père », a déclaré Chaos à The Schmo.

Jorge Masvidal sur Instagram

Jorge Masvidal et Colby Covington se sont entraînés ensemble pendant des années à l’American Top Team et étaient même colocataires

Covington s’en est pris à Poirier il y a quelques années alors qu’ils étaient encore coéquipiers, mais il s’excuserait en fait pour cela après avoir promis au fondateur d’ATT Dan Lambert qu’il ne dénigrait pas ses coéquipiers.

L’affiliation de Covington avec ATT appartient désormais au passé et l’amertume avec Poirier a refait surface plus tôt cette année.

« C’est tellement personnel », a déclaré Covington. « Ce n’est pas une question de classement. Il est numéro un en poids léger, je suis numéro un en poids welter, mais pour être honnête, nous pesons exactement le même poids.

« Il pèse probablement cinq, dix livres de plus que moi. Nous montions sur la balance tous les jours, et Dustin faisait 185, 190. Il était plus gros que moi, je fais 182, 185, max.

GETTY

Dustin Poirier était évasif sur son avenir après l’UFC 269

«Ce n’est pas comme si je m’en prenais à un gars dans une catégorie de poids différente, comme certaines personnes vont peut-être le dire. Je m’en prends à un gars qui a dit ‘c’est à vue’ dans les médias. Il a dit: « Quand je vois Colby, c’est à vue. »

« Donc, je veux que ces gars-là soient tenus responsables de leur crédibilité dans la rue. Parce qu’ils racontent toutes ces conneries dans les médias, mais quand il est temps de faire des affaires et d’entrer dans la cage et de se battre, ils sont introuvables.

Covington a échoué contre Kamaru Usman avec le titre des poids mi-moyens de l’UFC en jeu la dernière fois à l’UFC 268 en novembre.

. – .

Covington a échoué deux fois contre Usman

Poirier a échoué de peu dans un titre qui s’est abattu d’une catégorie de poids lorsqu’il a battu le champion des poids légers de l’UFC Charles Oliveira à l’UFC 269.

Le Diamond a récemment mentionné qu’il envisagerait de passer au poids welter à l’avenir. Ce serait là qu’il pourrait croiser la route de Covington, bien que Masvidal attend toujours son tour pour le faire.

OFFRE DU JOUR

WILLIAM HILL a deux excellentes offres de boxe pour ce week-end pour les nouveaux clients

Obtenez 20/1 pour qu’il y ait 1+ Knockdown dans Parker v Chisora ​​– RÉCLAMEZ ICI

Obtenez Tyron Woodley à 50/1 pour gagner ou Jake Paul à 25/1 – RÉCLAMER ICI

Parker contre Chisora ​​– 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPKO20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 17h00 le 15 décembre 2021 jusqu’à 22h00 le 18 décembre 2021. Max 1 £ pari à 20/1. Retours payés sous forme de 2 paris gratuits de 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent begambleaware.org

Woodley contre Paul – 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPW50 ou EPP25. Premier pari seulement. S’applique aux paris placés à partir de 17h00 le 13 décembre 2021 jusqu’à 04h00 le 19 décembre 2021. 1 £ doit être misé sur Tyron Woodley pour gagner à 50/1 ou Jake Paul pour gagner à 25/1. Les retours payés sous forme de paris gratuits de 5 x 10 £ ou 5 x 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. begambleaware.org