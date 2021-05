Colby Hollman décompose cette mort, le destin d’Alicia et la suite ⋆ .

La fascinante sixième saison de Fear the Walking Dead a présenté l’un des épisodes les plus fous de l’histoire ce soir.

Fear the Walking Dead Saison 6 Episode 11 (lire la critique complète!) A trouvé Wes, Alicia, Al et Luciana dans un nouvel endroit appelé «The Holding».

Ils ont été présentés au groupe The End is the Beginning et se sont lancés dans un combat désespéré pour sauver leur vie.

L’épisode a jeté une véritable courbe sur les téléspectateurs avec la révélation que Derek, le frère de Wes, avait survécu.

Nous avons eu la chance de discuter avec Colby Hollman de l’énorme épisode et de ce qui va suivre. Consultez l’interview ci-dessous.

Fanatiques de télévision: Que saviez-vous de la croisement avec Derek lorsque vous vous êtes inscrit pour la première fois à l’émission?

Colby: Rien du tout. Ils m’ont dit que mon frère était mort et c’est, vous savez, je veux dire, vous savez, je suppose que pour le jeu d’acteur de, j’avais besoin de croire que mon frère était réellement mort.

Et donc, vous savez, être vivant a été autant une surprise pour moi que pour les fans.

Wes réalisa que Derek était responsable de cette attaque contre Tank Town. Que diriez-vous de cela comme un tournant dans la relation pour les frères?

Oui, Wes s’est rendu compte par étapes que c’était le groupe derrière ce qui s’était passé à Tank Town. Et puis il a dit: “ Oh, eh bien, Derek a quelque chose à voir avec ce qui s’est passé à Tank Town. ”

Puis finalement, il réalisa que Derek savait qu’il était là à Tank Town.

Donc, quand j’ai découvert pour la première fois qu’il était derrière ce qui s’était passé, c’était déchirant parce qu’il était prêt à éliminer tous ces gens pour quelque cause que ce soit, mais en même temps, ce n’était pas l’ultimatum auquel je suis venu à la fin, parce que, vous savez, je ne pensais pas qu’il savait que j’étais là.

Ce genre de points est certainement venu par étapes.

Pensez-vous que Wes avait une idée que les peintures pourraient être celles de son frère quand il est arrivé pour la première fois dans l’enceinte?

Oh oui. Je connais la peinture de mon frère. Vous savez, tout de suite j’ai appris de cet homme, vous savez, et j’ai modelé mon travail sur cet homme. Donc, quand j’ai vu cet arbre pour la première fois là-bas, il était assez clair que c’était lui.

J’étais dans une telle incrédulité. Je me suis dit: ‘Comment Derek est-il arrivé ici? Quand est-il arrivé ici? Parce que j’étais avec lui pendant tout le temps où l’apocalypse se passait, alors quand a-t-il eu le temps de réfléchir, de se faufiler et de peindre quelque chose pour ce groupe?

Je ne sais pas. Et cet exemple, évidemment, nous sommes fortement sur West Gordon en avant. Que pouvez-vous taquiner sur la façon dont vous gérez le fardeau? Tout.

La mort de Derek pèsera lourdement sur Wes à l’avenir. Que pouvez-vous dire sur la façon dont il va gérer ce fardeau?

J’ai survécu à une apocalypse pendant cinq ans tout seul, et mon frère est décédé. Et puis, vous savez, voyant qu’il était toujours en vie, c’est un grand moment.

En fin de compte, à la fin, étant la main qui tue votre frère, cela doit peser lourdement sur n’importe qui.

Et je suis très excité de voir ce qui se passe avec Wes aller de l’avant, car cela doit vraiment faire quelque chose à la psyché de quelqu’un.

Je suis tout aussi excité que vous de voir ce qui se passe avec eux.

Wes est passé d’un sommet d’avoir son frère dans sa vie à devoir le rabaisser. Comment était-ce en tant qu’acteur de jouer?

Quand j’ai eu le scénario, c’était – vous savez, vous avez regardé l’épisode – alors, vous savez, ça commence ici, ça va là. C’est un type d’arc très dynamique qu’ils m’ont donné dans cet épisode.

Et c’est quelque chose que chaque acteur veut tout le temps. C’est comme, oui, laissez-moi, laissez-moi étoffer complètement quelque chose.

Et c’était tellement amusant de pouvoir aller du début à la fin et aimer l’avoir; c’est vraiment un rythme rapide, cela se passe dans un épisode et arriver à, vous savez, comme vivre tout cela, comme jusqu’à la fin, comme ça était très enrichissant.

C’était déchirant, épuisant. Vous savez, j’ai vraiment dû faire appel à beaucoup de travail que j’ai appris à l’université, à l’école, pour jouer le jeu pour réaliser ce que je voulais pour l’épisode.

Et cela enlève beaucoup à quelqu’un, tu sais?

Riley a dit qu’ils voulaient Morgan peu de temps après que Wes ait parlé de Ginny qui n’était plus aux commandes. Devons-nous supposer que Derek a dit toutes les informations que Wes lui avait données aux autres?

Ouais, à ce moment-là, j’ai glissé parce que j’essaye de, j’essaye de convaincre mon frère de venir avec moi.

Comment puis je faire ça? Je sais que si je mentionnais cette personne en laquelle je crois, peut-être que cela aidera peut-être, mais comme, ce n’est pas le cas, je suppose.

Je ne savais pas que le nom de Morgan aurait autant de poids.

Comme s’ils savaient déjà qui ils étaient, qui il était, et donc quand il a commencé à répondre comme ça, c’était un drapeau rouge, mais tu sais, ce n’était toujours rien, tu sais, évidemment, il allait se méfier de tous ceux que j’évoque qui ne sont pas Teddy.

Ensuite, quand nous entrons dans la salle d’embaumement, et que Teddy mentionne le nom de Morgan Jones, j’étais juste comme, vous savez, comment, comment connaît-il cette information?

Comme, évidemment, ce moment, Derek a dû le lui dire, ou ils écoutaient la conversation, ou c’était une erreur.

Mais oui, c’était, c’était définitivement la faute de Wes.

En parlant de la salle d’embaumement, comment était-ce de filmer la scène avec les marcheurs embaumés?

C’était beaucoup de tours de caméra parce que c’était un très petit espace, et pendant COVID, nous ne pouvions pas avoir autant de personnes sur le plateau en même temps.

Il y avait beaucoup de protocoles à suivre. Et comme si nous devions placer les caméras, comme déplacer les marcheurs. Donc, vous savez, en utilisant les mêmes marcheurs, vous savez, beaucoup de trucs de caméra, mais c’était vraiment cool parce que c’était très effrayant.

Vous savez, nous traversons cet espace très restreint. Vous voyez ces marcheurs. Et vous n’avez jamais rien vu de tel auparavant avec les bouches cousues. Ils ont été préservés d’une manière qui était juste comme, yo; Je peux encore voir la personne dans ces derniers.

Tous ses ennemis sont enterrés. Ils sont vraiment un peu décomposés, et ils semblent, je ne sais pas, moins humains qu’ils ne l’étaient au début du pipeline, mais c’est un peu comme un retour au début.

Et je peux voir dans les yeux de ces gens, et c’était très obsédant. Pouvez-vous parler de ce que ressentiront les autres en sachant qu’elle est rattrapée par le nouveau groupe?

Vous voyez, à la fin de cet épisode, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe.

Je veux dire, vous avez vu à la fin de l’épisode qu’elle a survécu, vous savez, tout ce qui va se passer avec ça.

Mais comme, nous ne savons pas, vous savez, donc notre réaction à cela est comme, oui, comme si c’était le chagrin parce que ça pourrait être la dernière d’Alicia.

Nous espérons que ce n’est pas le cas, et cela nous montre le lien que nous avons en tant qu’unité.

Toutes nos vies sont précieuses pour chacun d’entre nous, nous sommes donc disposés à la donner à chacun d’entre nous.

Il semble que nous approfondissions ce nouveau groupe dans les derniers épisodes de la saison. Que pouvez-vous taquiner à leur sujet?

Je dirai que The End is the Beginning est très multiforme, vous verrez comment, après le départ de Virginia, vous verrez comment notre groupe va de l’avant à partir de là.

Parce que nous avons été séparés, nous avons mis des yeux et certaines relations seront détruites. Certains fleuriront.

Les choses seront testées, et cette phrase, la fin est le début, cela pourrait aussi nous convenir.

La fin de ces relations, la fin de l’unité, telle que nous la connaissons, vous le savez, pourrait être l’étincelle d’un nouveau départ.

D’accord, fans de Fear the Walking Dead, que pensez-vous de ce qui est à la pression?

Cliquez sur les commentaires ci-dessous.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder Fear the Walking Dead en ligne ici via TV Fanatic.

Regardez les nouveaux épisodes les dimanches à 9 / 8c sur AMC.

Modifier Supprimer

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.